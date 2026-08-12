En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / De "mal necesario" a moda: así cambió el consumo de gafas en Colombia

De "mal necesario" a moda: así cambió el consumo de gafas en Colombia

Las monturas pasaron de ser un elemento exclusivamente correctivo a convertirse en un accesorio de uso estilístico múltiple en el mercado nacional.

El mercado de la salud visual en Colombia registra una transformación en la preferencia de los usuarios, quienes pasaron de tener un solo par a coleccionar monturas por moda.
El mercado de la salud visual en Colombia registra una transformación en la preferencia de los usuarios, quienes pasaron de tener un solo par a coleccionar monturas por moda.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El comportamiento de compra en el sector de la salud visual en Colombia registra una transformación en la perspectiva de los usuarios frente al uso de gafas formuladas y de sol. Según un análisis de la empresa de óptica Ben & Frank, el producto dejó de percibirse únicamente como una necesidad médica para integrarse a las decisiones de vestuario y estilo personal.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El reporte señala que la tendencia actual se orienta hacia la adquisición de múltiples unidades por usuario, distribuidas según diferentes actividades o momentos del día.

Últimas noticias

Baba Vanga sobre terremotos
Sociedad

Esta es la predicción de Baba Vanga sobre terremotos en 2026: tenebrosa profecía podría cumplirse

Ejercicio de respiración y manejo de ansiedad tras el sismo de 7.4 en Colombia
Sociedad

Qué hacer después de un temblor: recomendaciones para el mareo y miedo

De acuerdo con las observaciones de la marca, los compradores en el país tienden a adquirir más de una montura para alternar entre espacios laborales, actividades de fin de semana o protección ante la luz solar.

Limpieza de gafas
Limpieza de gafas
Foto: Pexels

Juan Fernández, gerente general de esta marca en Colombia, explicó que el uso del accesorio trascendió el factor puramente funcional. De acuerdo con el directivo, los usuarios buscan opciones que se adapten a su imagen personal y a los roles que desempeñan a diario.

El informe indica además que los productos enfocados en la protección solar registran un crecimiento sostenido dentro del segmento.

Tecnologías y formatos más demandados

Dentro de la categoría de protección y corrección visual simultánea, el mercado local muestra un incremento en la demanda de tres formatos específicos:

  • Lentes polarizados formulados: utilizados para reducir el deslumbramiento sin perder nitidez.
  • Tratamientos fotocromáticos: lentes que adaptan su nivel de oscurecimiento de forma automática según la intensidad de la luz ambiental.
  • Sistemas clip-on: monturas que incorporan un lente solar removible mediante fijación magnética o de ajuste rápido.

En cuanto al diseño, el análisis de la firma de óptica revela una transición en los materiales y colores preferidos por el consumidor colombiano. Aunque las estructuras en acetato mantienen una participación mayoritaria, los diseños en metal y titanio ganan presencia entre los compradores.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Respecto a las formas y tonalidades, las siluetas de tamaño amplio (oversized) y los cortes geométricos presentan mayor demanda. Asimismo, la paleta de colores tradicionales como el negro o el café ha dado paso a tonos neutros como oliva, ámbar y hueso.

Relacionados

Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad