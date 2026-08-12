De "mal necesario" a moda: así cambió el consumo de gafas en Colombia

El comportamiento de compra en el sector de la salud visual en Colombia registra una transformación en la perspectiva de los usuarios frente al uso de gafas formuladas y de sol. Según un análisis de la empresa de óptica Ben & Frank, el producto dejó de percibirse únicamente como una necesidad médica para integrarse a las decisiones de vestuario y estilo personal.

El reporte señala que la tendencia actual se orienta hacia la adquisición de múltiples unidades por usuario, distribuidas según diferentes actividades o momentos del día.

De acuerdo con las observaciones de la marca, los compradores en el país tienden a adquirir más de una montura para alternar entre espacios laborales, actividades de fin de semana o protección ante la luz solar.

Limpieza de gafas Foto: Pexels

Juan Fernández, gerente general de esta marca en Colombia, explicó que el uso del accesorio trascendió el factor puramente funcional. De acuerdo con el directivo, los usuarios buscan opciones que se adapten a su imagen personal y a los roles que desempeñan a diario.



El informe indica además que los productos enfocados en la protección solar registran un crecimiento sostenido dentro del segmento.



Tecnologías y formatos más demandados

Dentro de la categoría de protección y corrección visual simultánea, el mercado local muestra un incremento en la demanda de tres formatos específicos:



Lentes polarizados formulados: utilizados para reducir el deslumbramiento sin perder nitidez.

utilizados para reducir el deslumbramiento sin perder nitidez. Tratamientos fotocromáticos: lentes que adaptan su nivel de oscurecimiento de forma automática según la intensidad de la luz ambiental.

lentes que adaptan su nivel de oscurecimiento de forma automática según la intensidad de la luz ambiental. Sistemas clip-on: monturas que incorporan un lente solar removible mediante fijación magnética o de ajuste rápido.

En cuanto al diseño, el análisis de la firma de óptica revela una transición en los materiales y colores preferidos por el consumidor colombiano. Aunque las estructuras en acetato mantienen una participación mayoritaria, los diseños en metal y titanio ganan presencia entre los compradores.

Respecto a las formas y tonalidades, las siluetas de tamaño amplio (oversized) y los cortes geométricos presentan mayor demanda. Asimismo, la paleta de colores tradicionales como el negro o el café ha dado paso a tonos neutros como oliva, ámbar y hueso.