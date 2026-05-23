En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Yulixa Toloza
Ataque sede Paloma Valencia
Mundial Fifa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / “Deje de darles gusto a sus enemigos”: la reflexión sobre autosabotaje y crecimiento personal

“Deje de darles gusto a sus enemigos”: la reflexión sobre autosabotaje y crecimiento personal

La escritora y conferencista Silvia Ramírez explicó cómo, muchas veces, las personas terminan favoreciendo a sus propios “enemigos” a través de hábitos de autosabotaje y falta de acción.

¿Qué es peor: un enemigo frontal o uno silencioso?
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de may, 2026

Una invitación a mirarse hacia adentro y cuestionar las propias decisiones fue el eje de la conversación con la escritora y conferencista de liderazgo Silvia Ramírez en el programa de En Blu Jeans de Blu Radio, quien planteó una idea provocadora: muchas veces, las personas viven de una manera que, sin darse cuenta, beneficia a quienes no desean su éxito.

"Lo que más los alimenta es que uno se empequeñezca", afirmó, al explicar que el concepto no necesariamente se refiere a un adversario real, sino a una figura que sirve como motivación para identificar aquello que se está haciendo mal o se está dejando de hacer.

Las personas terminan favoreciendo a sus propios “enemigos” a través de hábitos de autosabotaje y falta de acción.

Según Ramírez, uno de los principales problemas es que las personas saben lo que deben hacer para avanzar, hacer ejercicio, estudiar o mejorar sus hábitos, pero no lo ejecutan. Por eso propone un ejercicio práctico: pensar qué actitudes tendría alguien que quisiera verlos fracasar. “A mi enemigo le encantaría que yo no haga ejercicio o que no destaque”, explicó.

En ese sentido, advirtió que el autosabotaje no solo está en la inacción, sino también en decisiones cotidianas, como no atreverse a sobresalir o buscar encajar constantemente.

“Pero nunca más se vista para encajar”, dijo, al usar una metáfora sobre la forma en que las personas evitan llamar la atención por miedo o inseguridad.

Otro punto clave es la gratificación inmediata, según la experta, impide el crecimiento personal.

"Cada vez que uno en la vida no ha logrado algo más interesante es porque uno se concedió la gratificación inmediata", señaló, refiriéndose a reacciones impulsivas o decisiones que generan alivio momentáneo, pero consecuencias negativas a largo plazo.

Publicidad

Ramírez también destacó la importancia de establecer límites, incluso con personas cercanas, y de ser conscientes de quién emite ciertos consejos.

"Hay veces que la pregunta es: ¿cuánto éxito esta persona que tengo delante de mí está en capacidad de verme a mí tener?", explicó, sugiriendo que no todas las opiniones provienen desde la experiencia o el conocimiento.

Además, identificó tres aspectos en los que las personas suelen “darle gusto al enemigo”: el mal uso del tiempo libre, una postura corporal que refleja inseguridad y la falta de aprendizaje de nuevas habilidades.

Publicidad

Finalmente, insistió en que el bienestar emocional y la actitud positiva son claves para enfrentar críticas o situaciones adversas. "El talismán contra el mal de ojo es que usted se mantenga feliz", aseguró, al explicar que una persona con buena energía es menos vulnerable a los comentarios negativos.

Escuche la entrevista completa aquí:

También le puede interesar:

284969_BLU Radio, referencia hablar con uno mismo / foto: AFP
Estilo de Vida

La importancia de hablar con uno mismo: crecimiento personal, análisis y solución de conflictos

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sociedad

Publicidad

Publicidad

Publicidad