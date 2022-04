La importancia de hablar con uno mismo: crecimiento personal, análisis y solución de conflictos

El mayor crítico del ser humano es el mismo, pues las adversidades y las situaciones de la vida forjan el carácter personal, por eso, cuando se genera un autoanálisis permite avanzar y mejorar en situaciones complejas según mencionó con En BLU Jeans el coach Andrés Aljure.

"Los diálogos internos es de todos los seres humanos. Nos permite evaluar, mirar y analizar, nos ayuda a dar sentido a aquello que vivimos, pues es nuestra voz que nos explica las situaciones (...) Puede haber hechos que estamos viviendo en simultaneo dependiendo como se lo plantee así mismo", explicó el experto.

Según Aljure es necesario definir cómo se observa la vida, dado que, los momentos de la vida se filtran a través de cómo se sientes. Por ejemplo, para él, un trancón: si la persona empieza a refutar por el problema, probablemente de 15 a 20 minutos, estará una eternidad ahí.

"No significa que un suceso que genere algo desagradable algo positivo, lo que no es bueno, pues no lo es. El punto de los malos momentos es entender qué puedo hacer para mejorar, nos puede servir para hacer reflexión, con base a lo que yo interprete que puedo hacer o no", añadió.

Además, para el experto el "optimista" puede argumentar las situaciones de manera inadecuada, el que toma y dice "yo manejo" cuando puede generar un accidente, se debe ser más riguroso a la hora de entender qué es bueno o que es malo, saber que se hace de manera adecuada.

"El perfeccionista traerá mucho problemas, porque la vida no lo es. La esencia es mirar que está sintiendo, con qué base está diciendo que pasa algo, cuando algo sale mal, se tiende a crear patrones de impedimento; siendo un pensamiento catastrófico", narró Aljure.

