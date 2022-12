Pídale al universo lo que le gusta: coach de transformación de vida

“Nos va como nos va porque nos dedicamos a criticar, no nos aceptamos como somos y estamos pendiente de cumplirles a los demás, y no a nosotros mismos”, explica Claudia Castro, coach de transformación de vida y experta en armonización cuántica.



Castro dice que este tipo de actitudes por lo general está vinculado a temas de la infancia, a “cómo vivió la infancia, eso influye a medida que se crece inseguro y con falta de confianza (…). En la medida que se le da fuerza a lo que dicen los demás. Creamos lo que creemos y creemos lo que creamos”, puntualizó.



“Todo el tiempo trabajamos con física cuántica, cada pensamiento o emoción es una afirmación y todo lo que se afirma se materializa, por lo que hay que pensar siempre en positivo”, dijo.



Para hacer un cambio de vida positivo recomendó hacer “trabajo de espejo”, es decir, hablar consigo mismo, “decir yo me amo y me acepto como soy, pero convencido de eso (…) allí se está decretando lo que se quiere para la vida” y manifestar cosas positivas para atraer solo cosas buenas.



Con esto es necesario hacer una “lista de chequeo”, añadió, a fin de analizar qué se está haciendo bien y qué no, “para luego darnos cuenta como se atraen cosas negativas. Se debe dejar atrás el pasado, pero tampoco pensar en el futuro”, concentrase en el aquí y en el ahora. “Pídale al universo lo que le gusta”, finalizó.



