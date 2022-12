Denuncian cobro de más de medio millón de pesos a turistas en restaurante en Barú

El turista bogotano Mario Rafael Rodríguez fue víctima de un abuso de precios en Playa Tranquila, ubicada en Isla de Barú. A él y a su esposa les cobraron tres pargos rojos, cada uno, a $75.000 y tres mojarras cada una en $45.000.

Rodríguez sostuvo que, inicialmente, les mostraron un menú, pero no tenía precios. Cuando preguntaron por los precios, simplemente les dijeron que en la zona era más caro porque las cosas no se consiguen.

"Al no tener los precios en el menú, el señor me dijo que la mojarra valía $35.000 y el pargo $55.000. Nos fuimos al mar, almorzamos y

a las 4:00 de la tarde, cuando ya nos íbamos, la cuenta daba $593.000", sostuvo Mario.

Posteriormente, la esposa de Rodríguez exigió la factura con cada uno de los precios de lo que habían consumido y en esta les cobraban los tres pargos rojos, cada uno, a $75.000 y las tres mojarras a $45.000 cada una.

En la factura también les cobraron un pollo en $35.000, dos piñas coladas por $60.000, 4 cervezas por $28.000 y cinco gaseosas por $30.000.

"No era uno el que atendía, sino cinco, les dije que esos no eran los precios iniciales de los que nos habían hablado. Vimos los precios en la factura y eran desorbitados. Uno que hace, primero hay mucha gente de ellos mismos, segundo, ¿cómo se devuelve uno para Cartagena?. Además, pedían $80.000 de propina, la cual no pagamos", afirmó Rodríguez.

Mario Rafael dijo en Mañanas BLU que a lado de ellos habían varias personas con factura en mano, al parecer, padeciendo lo mismo que él y su familia.

"Al lado de nosotros habían varios muchachos que ya habían sido tumbados", explicó Mario, quien a su vez aseguró que el tamaño de los pescados eran bastante pequeños.

A su vez, indicó que en el lugar no había presencia de ningún tipo de autoridad a la cual se hubiesen podido dirigir.

"Me da pesar, pero no había polícia, no había una autoridad que te pueda colaborar en algo", indicó Rodríguez, quien reveló que el servicio de ducha también lo cobraban.

"Nos decían, no se vayan a duchar

porque la ducha vale $4.000 y el baño vale $1.000", enfatizó el turista bogotano.

Escuche aquí la entrevista con Mario Rafael Rodríguez, turista estafado en Isla de Barú:

