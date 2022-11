Descubra lo que le depara su signo del zodiaco a partir de mayo

Recomendaciones para la prosperidad, trabajo y familia, están entre todos los cambios que deparan a partir del quinto mes del año para todos los signos zodiacales.



De acuerdo al especialista, los signos que mayores cambios van a tener son Aries, Escorpión y Sagitario.



Aries



Los nacidos bajo este signo van a tener una situación importante de cambio, porque tienen la emperatriz que significa cosecha.



El profesor le recomienda a todos los arianos “anímate a hacer ese cambio, haces ese negocio, comienza esa nueva etapa de renovación en tu vida (…) a partir del 26 de este mes se abren puertas, oportunidades tanto en el trabajo, como en proyectos con el extranjero.”



Recomendación: Utilicen mucho el color rojo, porque este color será su gran activador.



Tauro



Son los enamorados, pero las personas de este signo van a tocar tierra, no van a haber más sueños, “ni show”.



Para este signo la carta es la de copas, lo cual significa que “los que tenían conflicto con su parte emocional se arreglan las cosas o se terminan, los que no tenían pareja o aparece o se resigna a estar solo (…) Habrá una entrada de plata muy buena a partir de mayo.”



Recomendación: Buscar el billete de 1 dólar y cargarlo siempre para conectarse con la buena energía.



Géminis



Son los mejores comerciantes del signo zodiacal y no les queda grande nada.



Debido a que se está en un tiempo de cambio, el consejo para los nacidos bajo este signo es que “van a tener muchas alternativas a nivel de trabajo, nuevos negocios, nuevos proyectos que van a poder llevar a cabo a partir de mayo (…) sin embargo, deben tener mucho cuidado con acelerarse, recuerde que por correr más no vas a llegar primero.”



Cáncer



Son la madre del signo zodiacal, todo lo que tiene que ver con la familia va a ser muy importante para este signo.



A partir de mayo los nacidos bajo este signo “van a trabajar más con la pareja y la familia. Los cancerianos deben ponerle mucho cuidado a la parte económica (…) Hay que decir y decretar que lo deseo y que lo quiero para que se haga realidad.”



Leo



Este signo es el rey de todos los signos del zodiaco; se deben tener cuidado con las confusiones y mal entendidos.



El profesor Salomón les comentó a los nacidos bajo este signo que “deben aprovechar que este año es el año del fuego, que es su elemento y debes saber encender la llama para lograr lo que quieras.” Para el mes de julio tendrá un cambio fabuloso en su vida.



Recomendación: Tome las riendas de su propia vida, no espere a que nadie tome decisiones por usted, tiene que sentarte a decir qué es lo que quiere de su vida.



Debe utilizar mucho el color amarillo y dorado.



Virgo



Los nacidos bajo este signo son los más difíciles de enamorar, son demasiado complicados para todo.



El profesor salomón comentó que los nativos bajo este signo “necesito que sienten cabeza y acepten que nadie es perfecto (…) relájate y gózate lo que la vida te ha dado. (…) Llegarán actividades fabulosas y a partir de mayo van a empezar esas situaciones.”



Hay que tener en cuenta que las personas de este signo que tengan familia “se va a presentar la oportunidad de renovación importante con las viviendas.”



Libra



Los nativos bajo este signo se les van a presentar cosas importantes “a partir del mes de mayo, hasta octubre, va a llegar una racha de bendiciones y oportunidades (…) la recompensa de varias cosas (…) no viva ayudándole a los demás” expresó el profesor Salomón.



Recomendación: Colocar a la entrada de la casa una estrella de ocho puntas porque traerá iluminación para todos los nacidos bajo este signo.



Escorpión



Los escorpiones van a dejar atrás todas esas ataduras, van a dejar todos los rencores atrás.



Para este signo “porque comienza tu año y tu ciclo de triunfo, de transformación, logros y grandes bendiciones (…) Salud, dinero y amor están a tu favor.”



Sagitario



Las personas nacidas bajo este signo deben saber cómo y en qué invertir la plata que les va a llegar para los negocios.



El consejo para este signo es que “en la parte del amor lo que no sirve que no estorbe, si ya ha luchado por esa persona y definitivamente dice que no y no quiere, es importante que no se ponga a rogar más”.



Capricornio



A los nacidos bajo este signo por fin se les hará justicia, “a partir de mayo por fin habrá justicia, el reconocimiento a los esfuerzos (…) muchos de los de capricornio van a viajar fuera del país y llegarán a la cumbre de lo que han estado buscando”.



Acuario



Los nacidos bajo este signo se van a quitar una sombra, van a dejar de estar ‘colgados’ en algunas cosas.



A este signo le aconseja el profesor Salomón que “Monte un negocio, deje de pensar que si no pertenece a una multinacional no valgo la pena, tú tienes la capacidad (…) lo que tienes que tener es el deseo, la seguridad y la firmeza para seguir adelante”.



Recomendación: Evita el color negro para las cosas importantes.



Piscis



Para este signo está la carta de bastos y el ‘az’, que dicen “que tendrán trabajos, proyectos y oportunidades de desenvolvimiento muy importantes (…) recuerden que están en su era.”



La ley de este signo es la paz y el amor, van a renacer a algo muy importante en su vida.



Para todos los signos la recomendación más importante es que cuando vayan al mar, se sumerjan 5 veces porque el mar se lleva todas esas cosas negativas.



*Escuche las recomendaciones completas del profesor Salomón en el audio adjunto.