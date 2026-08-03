Desde Haaland hasta el Capitán América: el insólito concurso de disfraces de cuy

Un cuy caracterizado como el delantero noruego Erling Haaland y otro inspirado en el superhéroe Capitán América fueron algunos de los personajes que llamaron la atención durante el Sexto Festival del Cuy, realizado en Tulcán, Ecuador. El concurso de disfraces reunió a 20 ejemplares junto a sus dueños, quienes demostraron su creatividad con elaborados atuendos que convirtieron a los pequeños animales en protagonistas de una colorida pasarela.

De acuerdo con Ecuavisa, la pasión por el fútbol estuvo presente con un cuy bautizado como "Haaland", que, pese a sus bigotes y cuatro patas, sorprendió por su caracterización del goleador noruego. D¿También desfiló un cuy llamado "Valencia", vestido con la camiseta de la selección de Ecuador y acompañado de un balón. Junto a ellos aparecieron otros personajes como "Chavela", "Cleopatra" y el "Capitán América", en un espectáculo que atrajo a cerca de 3.000 asistentes.

El jurado evaluó cuidadosamente cada detalle de los disfraces para elegir a los mejores. Entre los ganadores estuvieron "Jaimito el Cartero" (del Chavo del Ocho), cuya mascota lució bolso, sombrero e incluso una bicicleta en miniatura. También fueron premiados los personajes del Diablo Huma, Eloy Alfaro y la India María, que destacó por sus trenzas y su tradicional pollera.

"Venimos a dispersar nuestra mente, a dejar el estrés y relajarnos también, y participando mejor", expresó Carmen Tarapués, una de las asistentes al festival. Por su parte, Jairo Reinoso explicó que decidió rendir homenaje a la cultura afroecuatoriana con el vestuario de su cuy.



La programación también incluyó competencias para elegir al cuy más oscuro, el más exótico y el de mayor peso, categorías en las que participaron 40 ejemplares. Uno de los más destacados fue "Aventurero", un cuy de raza peruana que alcanzó casi siete libras de peso. Su cuidadora, Nancy Villarreal, explicó que la alimentación del animal se basa en una mezcla de forrajes compuesta por llantén, raigrás, holco y alfalfa.

Además del componente recreativo, el festival impulsó la economía y la gastronomía local. Durante la jornada se prepararon 500 cuyes asados para los visitantes y 60 emprendimientos aprovecharon el evento para promocionar sus productos.