“Desde que tengo uso de razón me visualicé como un artista”: Karoll Márquez

trabajo, ya que siempre se visualizó como un artista.

“En mi caso mi carrera nunca fue una opción de trabajo, yo desde que tengo uso de razón me visualicé como un artista”, afirmó.

Karoll nació en Cartagena y siempre mostró su interés por la música, gusto que sus padres apoyaron permitiéndole realizar algunos cursos que le sirvieron como base en su llegada a Bogotá cuando tenía 18 años de edad.

“Un día un amigo de mi papá que promovía artistas lo llamó y le dijo que me mandara a Bogotá, era temporal, pero nunca más regresé. Mi venida a Bogotá no fue planeada, fue más bien en caliente. Mi formación y mis influencias siempre fueron amplias me preocupaba por el escenario, la danza, el cuerpo, interpretar”, comentó.

Fue entonces cuando al llegar a la capital lo llamaron para grabar Padres e Hijos y Conjunto Cerrado, sin embargo asegura que “mi ilusión siempre fue ser cantante, no actor”. Por suerte se rodeó rápidamente de personas metidas en el mundo de la música que le ayudaron a impulsar su carrera.

Cuenta que como artista “sentí el momento en el que estaba la primera vez que escuché una canción mía en radio y me caí”. Karoll Márquez comenzó grabando canciones pop, pero luego de su papel protagónico en la novela ‘Oye Bonita’ se lanzó a componer vallenato y actualmente presenta su nuevo álbum ‘Tres Caminos’.

“El vallenato siempre ha sido algo que me ha ido persiguiendo. Disfruto mucho cantar vallenato”, dijo.

De su nuevo trabajo musical rescata ‘La Confesión’, un tema interpretado junto a Marbelle en versión pop, como estaba acostumbrado, del que afirma que “se hizo entre amigos y ese trabajo ha traído grandes satisfacciones y la gente lo ha recibido de una manera maravillosa”.