Desgarrador audio de hermana de influencer 'Killadamente' tras conocer su trágica muerte

La comunidad de redes sociales se encuentra consternada tras la repentina muerte de la reconocida influencer dominicana Killadamente , a los 27 años, quien perdió la vida el pasado sábado 4 de enero, al parecer, mientras cenaba. En medio del dolor, su hermana, Kathyan Acosta, ha compartido mensajes profundamente emotivos en sus redes sociales, además de un desgarrador audio en el que se la escucha completamente desconsolada.

En el audio revelado, Kathyan narra con angustia cómo recibió la noticia de la tragedia. "Nos dijeron que se murió mi hermana", expresó Kathyan entre lágrimas, agradeciendo a todos por el apoyo brindado durante este difícil momento. En su video, grabado desde su vehículo, la joven relató con dolor cómo vivió esos momentos previos a la fatal noticia.

“Mi mamá me llamó ayer, yo estaba con Víctor viendo tele, y me dijo que mi hermana estaba muy mal en el hospital y que fuera", relató en el audio. "Me fui yo al hospital con mi mamá. Cuando entramos nos hicieron esperar y nos llevaron para un cuarto donde estaban dos tías mías, mi prima y el esposo de mi tía", agregó con voz quebrada.

Entre gritos de desesperación, continuó: "Nos hicieron sentarnos y nos dijeron que se murió mi hermana. Luego nos llevaron a otro cuarto donde estaba el cuerpo de mi hermana, ¡loca, mi hermana!”.

#carolacosta #fyp #CarolAcosta #influencer ♬ sonido original - Gabby💋 @gabbyba3_ Audio de Hermana de Killadamente publica en sus stories de Instagram @kateisbabe, un triste audio de la muert3 de Carol Acosta, lamentamos muchísimo esta pérdida. Solo estoy informando no soy acreditadora de nada. Ni sus propios familiares saben aún con certeza que fue lo que le pasó, esperaremos 💔💔💔 Vuela alto hermosa, todas las girls te recordaremos 🤍🤍🤍🕊️ #killadamente

Al parecer, la influencer habría sufrido un accidente durante una cena. Sin embargo, la familia espera la autopsia para esclarecer las causas del deceso.

La joven también mencionó que su hermana había estado lidiando con problemas de depresión y que se inyectaba semaglutida para bajar de peso, lo que podría haber influido en su estado de salud.

