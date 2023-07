Diego Guauque habló de la pérdida de su riñón y de si va a volver a la tv: "Es como el sacrificio"

El periodista Diego Guauque manifestó días atrás que volvió a nacer y en esta segunda oportunidad que le dio la vida tras padecer un agresivo cáncer sigue con entusiasmo en su recuperación, optimista por salir adelante y vencer la enfermedad.

En las últimas horas, el reportero, que les contó a sus seguidores el paso a paso de su tratamiento a través de redes sociales, les siguió informando por el mismo medio y se refirió a la pérdida de un importante órgano, pero que él calificó como un “sacrificio” ante esta dura prueba. En entrevista con La Red, programa de Caracol Televisión , Diego Guauque contó que, producto de su lucha contra el cáncer, le extirparon uno de sus riñones.

“Las primeras noticias buenas se presentaron cuando se descubre que el sarcoma (el tipo de cáncer que padece) se debilitó. O sea, se redujo en un 28%. También existía la posibilidad de que, pese a las quimioterapias, el sarcoma siguiera así, porque ocurren casos donde el sarcoma continúa del mismo tamaño o incluso crece, entonces fue una muy buena noticia", contó.

Sobre la pérdida de su órgano, Diego Guauque agregó: "El riñón se fue. Ahora tengo uno, es como el sacrificio. Esto no fue que nada más el sarcoma se fue de mi vida y ya. No, o sea, se marchó, pero es como esos malos de las películas que se vengan. Ahora vivo con un riñón, es una situación normal, lo he asimilado bien".

En otra entrevista, Guauque aseguró que su prioridad será su salud y no su trabajo, en lo que dejo en veremos su regreso a la televisión colombiana.

¿Qué sigue en el tratamiento de Diego Guauque?

Asimismo, Diego Guauque explicó que tras la exitosa cirugía a la que se sometió, lo que viene ahora en su tratamiento es una quimioterapia para barrer restos o unas series de radioterapias.

“Lo que sigue es una quimioterapia para barrer los posibles residuos tras la cirugía que elimino ese sarcoma o, lo más probable, es que vengan series de radioterapias, lo cual es una novedad para mí porque nunca me he realizado una”, aseveró Diego Guauque.

Por otro lado, Diego Guauque manifestó su entusiasmo por los avances en su recuperación y mostró su optimismo por salir adelante y vencer el cáncer.

