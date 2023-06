Diego Guauque celebró los avances que ha tenido en su lucha contra el cáncer: "Me sacaron ese bicho"

Luego de ser diagnosticado con cáncer y someterse a la cirugía más importante de la vida, el periodista Diego Guauque compartió a través de un video difundido en sus redes sociales los avances de su tratamiento y de su lucha contra la enfermedad.

“Hace 22 o 23 días estaba en plena cirugía, la más importante de mi vida. Hoy, evidentemente, estoy mucho mejor, avanzo en fisioterapias, en ejercía, avanzo cada vez mejor. Ya tengo algo de pelo y estoy muy bien de ánimo”, explicó Diego Guauque.

¿Qué sigue en el tratamiento de Diego Guauque?

Asimismo, Diego Guauque explicó que tras la exitosa cirugía a la que se sometió, lo que viene ahora en su tratamiento es una quimioterapia para barrer restos o unas series de radioterapias.

“Lo que sigue es una quimioterapia para barrer los posibles residuos tras la cirugía que elimino ese sarcoma o, lo más probable, es que vengan series de radioterapias, lo cual es una novedad para mí porque nunca me he realizado una”, aseveró Diego Guauque.

Por otro lado, Diego Guauque manifestó su entusiasmo por los avances en su recuperación y mostró su optimismo por salir adelante y vencer el cáncer.

“Seguiré avanzando con mucha motivación, me sigo recuperando, y sigo con buena fe, ya que me sacaron el sarcoma, me sacaron ese bicho. Ya sin eso es un gran paso para cantar victoria y haber derrotado el cáncer”, finalizó Diego Guauque.

Vea aquí el video de Diego Guauque hablando sobre su tratamiento:

Esposa Diego Guauque siempre está a su lado

Alejandra Rodríguez, esposa de Diego Guauque y también periodista, recientemente publicó una historia en su cuenta de Instagram sobre la cirugía de Diego Guauque y afirmó que todo fue un éxito.

Sin embargo, volvió a pedir a las personas y seguidores que están atentas a la salud del comunicador social Diego Guauque que oren por su pronta recuperación y agradeció que sigan estando pendientes de la evolución del reportero de Séptimo Día.

Diego Guauque Foto: Instagram @diego_reportero.

