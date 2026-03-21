Disciplina sin excusas: ‘Moni’ Ríos apuesta por hacer, no hablar

Durante una entrevista en el programa En Blu Jeans de Blu Radio, ‘Moni’ Ríos, directora de innovación y desarrollo del Instituto Gato Dumas Colombia, puso sobre la mesa un tema que atraviesa cualquier profesión: la disciplina.

Más allá de entenderla como una obligación, Ríos la planteó como una decisión personal. "No por eso es mucho trabajo, sino es cómo lo hago mejor, cómo hago que quede impecable, cómo hago que quede bonito, cómo hago que quede delicioso, cómo hago para hacerlo mejor. No necesariamente es demasiado esfuerzo, es un tema más de actitud frente a ese deseo de querer llegar a un punto que te estás marcando", explicó, insistiendo en que la disciplina nace de la claridad sobre el objetivo y del compromiso con lo que realmente motiva.

Su historia no fue lineal. A los 18 años, sin tener claro su camino, decidió tomarse un tiempo para explorar distintas opciones. Probó la música, el diseño y finalmente la cocina, donde encontró no solo afinidad, sino también un espacio donde la disciplina tenía sentido.

"Y entré a hacer un diplomado en Gato Dumas y nunca falté a una clase y al contrario sentí como si el cuchillo sí se adaptara se adaptaba a mi mano de manera como tan natural y fluía y además de eso lo disfrutaba", recordó.



Para Ríos, la disciplina no se impone, se construye. Es una mezcla entre hábitos, actitud y conciencia. "Si tú no tienes conciencia, pues si no entiendes para qué estás haciendo las cosas, jamás se va a conectar", afirmó.

En ese sentido, destacó que pequeñas estrategias cotidianas pueden marcar la diferencia, desde organizar el entorno hasta generar rutinas que faciliten el cumplimiento de objetivos.

Desde su experiencia en la cocina y la docencia, también subrayó la importancia de la autoexigencia, no como presión, sino como una búsqueda constante de mejora. "Hacer que lo que toque sea mejor que como estaba, hacer que hoy sea mejor que ayer. Básicamente eso es el trabajo de innovación", indicó.

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Además, explicó cómo esa disciplina se traduce en procesos creativos, especialmente en su rol dentro de la innovación. Allí, lejos de limitar la creatividad, los métodos y estructuras permiten potenciarla. "Tengo claro el punto al que necesito llegar y hay muchas formas de llegar a un camino. Ahí es donde podemos ser muy creativos y flexibles", señaló.

Finalmente, dejó un mensaje claro para quienes aún buscan su camino: la clave está en conectar con lo que realmente mueve emocionalmente. "La disciplina no fue lo que me hizo repetir, fue lo que me permitió evolucionar", concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: