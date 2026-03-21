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Blu Radio  / Sociedad  / Disciplina sin excusas: ‘Moni’ Ríos apuesta por hacer, no hablar

Disciplina sin excusas: ‘Moni’ Ríos apuesta por hacer, no hablar

La directora de innovación del Instituto Gato Dumas Colombia habló sobre la disciplina como una decisión consciente, clave para crecer, aprender y evolucionar en cualquier ámbito.

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