Dura reacción de mujer que descubrió infidelidad del esposo: atacó a la amante y hay video

Un nuevo caso de infidelidad se hizo viral en las redes sociales, donde se captó el momento en que una mujer confronta y golpea a la presunta amante de su esposo. El video, que ha generado un gran revuelo, muestra a la amante, arrodillada y sometida por otra mujer, quien la agarra del cabello.

Durante la agresión, la esposa desata su enojo, advirtiendo a la amante que no hable mal de ella. “Que vieja panzona, que vieja pendeja (...) A mí me va a respetar, ¿sí o no? A mí pídeme perdón perra”, le recrimina la mujer, vestida con un vestido floreado. Mientras la amante es golpeada y trata de contener la sangre que brota de su nariz, la esposa continúa gritando: “De aquí en adelante, si usted quiere andar con vatos casados, fíjese con quién, conmigo no, y no meta la mano porque le doy recio”.

El tenso episodio se desarrolla con la esposa rodeada de otras personas, incluyendo a quien graba el video. “Aquí la voy a tener hasta que yo quiera”, sentencia, antes de gritar: “¡Trae las tijeras!” mientras agarra un mechón de cabello de la amante.

En un intento por liberarse, la amante le dice: “Ya, señora, en buen plan”, pero la esposa responde con firmeza: “Me sueltas. Tráeme la pistola”. La situación se intensifica cuando la esposa amenaza: “Me sueltas o te dejo inválida”.

Así fue el ataque a la amante:

Hasta el momento, el video de 1 minuto y 35 segundos ha acumulado cientos de reproducciones y más de 2,000 'me gusta'. “Pues la esposa se fregó solita por subir el video!”, “Con razón su esposo no la quiere”, “Muy mal la doña”, “Qué cobarde el agredir así a una dama”, “Así no se debe actuar”, son algunos de los comentarios que se leen en el video que ya es viral.