Descubrió que su novio indocumentado era infiel y lo sacó de EEUU: "Lo traje, lo regreso"

En TikTok, la historia de una mujer que deportó a su novio de los Estados Unidos luego de descubrir que le estaba siendo infiel, todo sin que él supiera y lo sorprendió llevándolo sin avisarle a la frontera con México en donde lo dejó abandonado.

Todo comenzó cuando volvían de vacaciones y, sin querer, un día revisando el celular de él para pasarse unas fotos notó que en Snapchat tenía fotos y conversaciones subidas de tono con otras mujeres: "Yo me acuerdo que vi el nombre y me metí en sus contactos y si estaba, estaba bien descarado eso, y ya me di cuenta entonces me fui al baño así a llorar, estaba llorando, estaba bien enojada", por lo que se puso en la tarea de buscar venganza.

Viendo la posibilidad de que si discutían él se iría a otra ciudad, probablemente con ella, decidió tomar una decisión radical: sacarlo de Estados Unidos, pues gracias a ella pudo llegar al ser indocumentado. Aunque parezca imposible de creer, el plan sí funcionó y no se dio cuenta de la situación hasta que llegaron a la frontera en Texas. Ambos vivían en la ciudad de San Antonio, en ese Estado, por lo que todo fue más fácil.

Yo les pregunto ¿usted qué haría?

La chava que "deportó" a su novio a México, tomó la decisión de hacerlo porque él le estaba poniendo el cuerno. Ella le dijo que iban a ir a six flags, pero no, lo llevó a la frontera de Laredo. Ahora, ella había pagado para pasarlo a US

Le dije que viajaran de noche a un parque de diversiones alejado de la ciudad, el cual se conoce como 'Six Flags' y ella condució para que "pudiera descansar tranquilo". Así fue que lo logró, pues el hombre durmió todo el camino y ella logró llegar a la frontera en donde se terminó dando cuenta de lo que estaba sucediendo.

"Cuando pasamos el primer chequeo, ya íbamos a llegar y yo iba pensando ¿estará bien? ¿estará mal? pero yo me acordé de los mensajes y me daba un coraje, se los juro que yo tenía un coraje y decía 'sí que bueno que estás haciendo esto' yo misma me echaba porras porque pensaba 'no que mal pedo', pero dije pues yo lo traje, yo lo regreso", dijo.