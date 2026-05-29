Abren 100 becas de estudio para docentes con hasta el 60 % de financiación: así puede aplicar

La educación superior sigue siendo uno de los mayores retos para miles de personas, especialmente por los altos costos que implica acceder a programas de calidad. Sin embargo, iniciativas recientes buscan reducir estas barreras y abrir nuevas oportunidades para quienes desean continuar su formación profesional.

En ese sentido, se abrió una convocatoria que ofrece 100 becas dirigidas a docentes, directivos docentes, personal administrativo y de apoyo de instituciones educativas, brindando una gran oportunidad para avanzar en sus estudios.

Abren 100 becas de estudio para docentes

La convocatoria contempla el otorgamiento de 100 becas que financian entre el 40 % y el 60 % del valor de la matrícula. Los beneficiarios podrán cursar programas de pregrado, especialización, maestría y doctorado.



Estas becas fueron posibles gracias a la participación de Cundinamarca en Summa Beyond, un encuentro internacional que se llevó a cabo en Argentina, donde se hicieron alianzas con la Corporación Universitaria de Asturias y Summa University.

Según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el objetivo es ampliar las oportunidades de formación para los habitantes del departamento.

Docentes en Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Además del apoyo económico, los seleccionados podrán acceder a beneficios adicionales como:



Financiación directa.

Pagos mensuales sin intereses.

Sin necesidad de estudio de crédito.

Algunos programas también ofrecen doble titulación y certificaciones internacionales, lo que fortalece aún más el perfil profesional de los participantes.

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¿Cómo aplicar a las becas?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de julio de 2026. Para conocer todos los programas disponibles, requisitos y condiciones, los interesados pueden consultar la página oficial de la Secretaría de Educación de Cundinamarca.

Desde la entidad, manifestaron que esta convocatoria es “una valiosa oportunidad para seguir creciendo profesionalmente y fortalecer el sector educativo a través de la formación de su talento humano”.