Colegios tendrían nueva materia obligatoria que muchos pedían: enseñarán a manejar la plata

La educación financiera está cada vez más cerca de convertirse en una materia obligatoria en los colegios de Colombia. Con el inicio de la nueva legislatura del Congreso de la República, fue radicado un proyecto de ley que busca incorporar de manera permanente la enseñanza de conceptos económicos y financieros en las instituciones educativas del país.

La iniciativa fue presentada por el representante a la Cámara Santiago Castro, del Centro Democrático, quien aseguró que el objetivo es que los estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades para tomar decisiones responsables sobre el manejo de su dinero desde las primeras etapas de formación.

De acuerdo con lo explicado por el congresista, muchas personas llegan a la vida adulta sin conocimientos básicos sobre ahorro, presupuesto, crédito o endeudamiento, una situación que termina afectando sus finanzas y su capacidad para planificar el futuro.

¿Qué propone el proyecto de educación financiera en Colombia?

El proyecto de ley 067 de 2026 Cámara plantea la creación del Programa Nacional de Educación Económica y Financiera, el cual estaría dirigido a estudiantes desde preescolar hasta la educación media.

De aprobarse la iniciativa, los alumnos recibirían formación en temas como:



Ahorro y presupuesto.

Manejo del crédito y el endeudamiento.

Administración de ingresos y gastos.

Planeación financiera a largo plazo.

Toma de decisiones económicas informadas.

Santiago Castro afirmó que la propuesta busca responder a una necesidad que enfrentan millones de colombianos, quienes nunca recibieron formación sobre cómo administrar adecuadamente sus recursos.

Dinero Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

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¿Qué aprenderían los estudiantes con esta nueva materia?

La propuesta no se limita al aprendizaje de conceptos básicos sobre finanzas personales. El proyecto contempla contenidos relacionados con las diferentes etapas de la vida y las decisiones económicas que las acompañan.

Entre los temas que incluiría el programa están:



Planificación del matrimonio y la crianza de los hijos.

Preparación para acceder a la educación superior.

Compra de la primera vivienda.

Planeación para la jubilación.

Relación entre tasas de interés, inflación y poder adquisitivo.

La iniciativa busca que estos conocimientos puedan aplicarse en situaciones cotidianas y contribuyan a una mejor administración de los recursos económicos.

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¿Cómo ayudaría la educación financiera a los colombianos?

Durante la presentación del proyecto, el representante Santiago Castro aseguró que una mayor formación en educación financiera podría prevenir decisiones económicas que afectan la estabilidad de las familias.

De acuerdo con lo expuesto, comprender conceptos como el ahorro, el crédito y la planificación financiera permitiría que más personas administren mejor sus ingresos y reduzcan la dependencia de mecanismos informales de préstamo, como el denominado "gota a gota".

El congresista señaló que brindar estas herramientas desde el colegio busca que los futuros adultos cuenten con mayores conocimientos para enfrentar los desafíos económicos y construir una mejor seguridad financiera a lo largo de sus vidas.