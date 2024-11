Desfinanciación de Icetex amenaza universidades privadas y bolsillos de familias: estudiantes

Ante la incertidumbre por la falta de recursos para la convocatoria de créditos del Icetex para el próximo año, la Asociación de de Representantes Estudiantiles de la Educación mostró su preocupación para la crisis de recursos en la entidad y advirtió que “es una grave amenaza para las Instituciones de Educación Superior privadas y para los golpeados bolsillos de las familias del país, especialmente las más vulnerables y de clases medias”.

A través de un comunicado, los estudiantes insistieron en que depende de la voluntad política del gobierno disponer de las herramientas “para no mermar más la educación de cientos de miles de jóvenes en Colombia".

La Asociación también le hizo un llamado de atención al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que deje atrás su postura "hostil" ante la crisis que afronta el Icetex y busque soluciones.

“El debate respetuoso y la búsqueda de consensos en el marco de la independencia y autonomía de los distintos actores del sector resultan indispensables para impedir mayores retrocesos en materia de acceso y permanencia en la educación superior como un derecho fundamental”, señala la comunicación.

Publicidad

El ministro Rojas en su cuenta en x aseguró: "Jajajaja ¿y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Les falta decir que también quiero marchitar la NASA".

“Consideramos que, en el marco de la economía de mercado y el orden constitucional, es perfectamente compatible la existencia de un sistema mixto de educación superior, en el que convivan una robusta educación pública, financiada de manera adecuada por el Estado e IES privadas, sujetas a los más altos estándares de calidad y bienestar, y también el ICETEX como un mecanismo auxiliar de la política de educación superior nacional”, argumentan los estudiantes.

Publicidad

La Asociación de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior insistió en que es necesario una reforma integral para el sector que incluya varios criterios como la eliminación de la figura de la capitalización de interés y entregar auxilios reales a los estudiantes y su familias.

"Asfixiar al Icetex" no es la solución



María José Castañeda, presidenta de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, es una de las voces que pidió soluciones y respuestas por parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y del Icetex, pues dijo que está en riesgo la continuidad de muchos jóvenes en sus semestres actuales y de aquellos que no tienen otra opción para financiar sus estudios.

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Castañeda señaló que las noticias que se han conocido por parte del Gobierno son desalentadoras y esto terminará afectando a los miles de estudiantes de clase media. En ese sentido, insistió que “no es una opción acabar con el Icetex” y lo que se necesitan son soluciones.

A través de su trabajo como representante, Castañeda ha participado en mesas de diálogo para buscar reformas profundas. Ella y su equipo exigen la eliminación de la capitalización de intereses y la implementación de auxilios reales para los estudiantes. Según insistió, “la falta de voluntad política” para estas reformas es un obstáculo recurrente.

Publicidad

“El hecho de que no hayan recursos para la convocatoria de créditos para el Icetex en el periodo del 2025 es preocupante. El Icetex tiene muchos problemas, pero la solución no es acabarlo, no es asfixiar el Icetex, porque en últimas, afecta a la clase media, a los estudiantes”, insistió.