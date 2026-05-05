Entregarán 100 becas a profesores: así puede aplicar a maestrías y doctorados

Para muchos docentes en Colombia, seguir estudiando después del pregrado termina siendo una meta que casi siempre queda aplazada. Entre las clases, los compromisos del día a día y los costos que implica una especialización, una maestría o un doctorado, no siempre resulta fácil dar ese paso. Por eso, una nueva convocatoria nacional puede convertirse en una oportunidad importante para quienes quieren seguir formándose sin que el bolsillo sea el principal obstáculo.

Hasta el próximo 26 de mayo estará abierta la convocatoria que entregará 100 becas de posgrado a docentes de todo el país. La iniciativa apunta a fortalecer la formación avanzada de quienes enseñan en Colombia y, al mismo tiempo, ampliar el impacto de ese conocimiento en las regiones.



Entregarán 100 becas de maestría y doctorado a docentes

La convocatoria, llamada “Convocatoria Nacional Docente EDUCA EDTECH 2026: Formación Avanzada con Impacto Territorial”, es impulsada por varias entidades territoriales en alianza con Educa Edtech Group.

En total habrá 70 becas para maestrías y 30 para doctorados. Los estudios se desarrollarán en instituciones internacionales como la Universidad UDAVINCI y la Universidad eCampus.

La convocatoria está dirigida a profesores de colegios públicos y privados, directivos docentes y personas que enseñan en sus comunidades, incluso si no están vinculadas formalmente a una institución educativa. Ese punto amplía el alcance del proceso y permite que perfiles diversos puedan participar.



Tatiana Fuentes, gerente de operaciones para Colombia de EDUCA EDTECH Group, explicó que la apuesta no es solamente individual. Según indicó, cuando un educador fortalece su preparación, ese avance también puede verse reflejado en el aula, en el liderazgo institucional y en el trabajo con la comunidad.

Docentes estudiando maestrías Magnific

Así pueden aplicar a las becas para docentes en Colombia

La inscripción estará habilitada hasta el 26 de mayo a través de la plataforma de Educa Edtech. Allí, cada aspirante debe registrar sus datos y escoger la universidad en la que quiere estudiar.

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La asignación se hará por orden de llegada, pero también dependerá de que la documentación esté completa y de superar una entrevista de admisión. La revisión de cada postulación tardará cerca de 24 horas.



Requisitos para aplicar a maestría y doctorado

Los requisitos cambian según el nivel académico. Para maestrías se exige diploma profesional y certificado de notas. En el caso de doctorados, será obligatorio contar con título oficial de maestría convalidable en Colombia y presentar una carta de motivación.

Además, todos los aspirantes deberán adjuntar documento de identidad y soportes académicos. Las clases empezarán entre mayo y junio, dependiendo de la universidad, y tendrán una duración estimada de entre 12 y 15 meses.

Más allá del cupo, la convocatoria busca algo de fondo: que la formación avanzada llegue a los territorios y termine convirtiéndose en una herramienta real para transformar procesos educativos en distintas regiones del país.