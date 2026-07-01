Estas son las opciones de financiación y convenios únicos que ofrece La Salle

La Universidad de La Salle fortalece su posicionamiento como una de las instituciones de educación superior más reconocidas del país. El Alma máter busca responder a las necesidades actuales de estudiantes, profesionales y familias mediante una oferta académica diversa, acompañada de alternativas de financiación, alianzas estratégicas y mecanismos de orientación que facilitan el acceso a la formación.

La institución ha consolidado una propuesta que abarca diferentes niveles de formación. Su portafolio incluye estudios en diversos niveles educativos, diseñados para atender distintos perfiles, intereses y etapas de desarrollo académico: "La Universidad de La Salle tiene una oferta completa, tenemos desde los técnicos laborales, técnicos y tecnólogos profesionales de grados, tenemos posgrados, llegando hasta el nivel máximo de formación de doctorado. Además, pueden visitar nuestras instalaciones cuando deseen, hacemos campañas de open campus donde vienen desde los colegios, personas de manera particular o con su grupo familiar a conocer las instalaciones, conocer nuestros laboratorios, dialogar con los equipos académicos" , afirmó la vicerrectora administrativa de La Salle, Adriana López.

La amplitud de esta oferta permite que los aspirantes encuentren rutas de formación acordes con sus objetivos, ofreciendo la posibilidad de construir una trayectoria profesional sólida, fortalecer conocimientos, actualizar competencias o asumir nuevos desafíos dentro de su campo de desempeño, "aquí estamos prestos para acompañarlos en ese proceso de construir su proyecto de vida y también contribuir al país", agregó la vicerrectora.

Financiación, el camino a la meta

Uno de los aspectos que la Universidad de La Salle destaca dentro de su propuesta institucional es la financiación y la implementación de convenios orientados a facilitar el acceso a la educación superior. Y es que, la decisión de iniciar o continuar estudios implica un análisis económico importante para muchas familias. "La Salle tiene varias alternativas que lo que buscan es romper esas barreras de acceso a la educación superior. Hay un crédito directo que es de corto plazo otorgado por la universidad con dos líneas 50-50 y 30-70, que permiten que se hagan abonos parciales al inicio y otros pagos a lo largo del semestre. Tenemos además una alianza que básicamente es un crédito de largo plazo y lo que permite es que el estudiante pague una parte cuando está estudiando su semestre y el resto al final cuando se gradúa."

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Estas herramientas buscan brindar información clara a los aspirantes sobre las opciones disponibles, permitiéndoles identificar soluciones acordes con sus necesidades y capacidades. La universidad señala que el acceso a una formación de calidad puede estar respaldado por rutas de apoyo y acompañamiento que contribuyen a que más personas encuentren oportunidades para avanzar en sus metas educativas.

Respecto a su aliado Fincomercio, López explica que existe un crédito de largo plazo que lo que busca es que el estudiante pague durante su semestre el 40% del valor de la matrícula y el 60% al final de sus estudios, sin embargo, la gran ventaja de esta opción es que 100% en línea digital con mínima documentación ya que lo que se busca es que sea flexible y que se adapte también a las condiciones del estudiante.

Convenios de la institución

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Otro de los pilares de la estrategia institucional está relacionado con el fortalecimiento de alianzas con diferentes sectores, organizaciones e instituciones. Estas colaboraciones amplían las oportunidades para la comunidad académica y contribuyen a consolidar vínculos entre la formación y las dinámicas del entorno productivo.

A través de estos acuerdos, la Universidad de La Salle busca generar beneficios para estudiantes, egresados y comunidades, al tiempo que fortalece espacios de interacción con diversos actores que participan en procesos de desarrollo económico, social y educativo.

Con una oferta que integra formación técnica, tecnológica, profesional y de posgrado, junto con alternativas de financiación, acompañamiento permanente y alianzas estratégicas, la Universidad de La Salle continúa ampliando las posibilidades de acceso a la educación para quienes buscan construir nuevas oportunidades académicas y fortalecer su perfil profesional.