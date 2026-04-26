¿Estudiantes no podrían usar celulares en el colegio? Proyecto de ley propone medidas para su uso

La tecnología llegó para quedarse, y aunque ha buscado ser una solución para el día a día de miles de personas, el uso de celulares y tabletas entre menores de edad sigue generando discusión en Colombia. Ante ello, un nuevo proyecto de ley busca presentar límites para el uso de estos dispositivos, especialmente en entornos educativos y en manos de menores de edad.

La iniciativa propuesta por la representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, Olga Lucía Velásquez Nieto, busca establecer restricciones puntuales que permitan ponerle fin a temas como la distracción, la exposición a contenidos inadecuados y el impacto en la salud mental.

Aunque es una propuesta que busca reducir el consumo de estos dispositivos, pone sobre la mesa qué tanto se debe regular, teniendo en cuenta que es una generación que creció en un entorno mucho más conectado.



Se limitará el uso de celulares: ¿por qué surge el proyecto de ley?

El proyecto de ley nace como una respuesta a múltiples alertas sobre el uso excesivo de dispositivos móviles en menores de edad. En el documento, “se hace necesario establecer medidas que protejan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes frente al uso inadecuado de tecnologías digitales”.

Según dicta el proyecto, la principal preocupación se encuentra en los efectos que pueden tener estos elementos en la concentración, el rendimiento académico y la interacción social que tienen los jóvenes con su entorno. Adicionalmente, se advierte que “la exposición temprana y prolongada a dispositivos electrónicos puede afectar la salud física y emocional de los menores”, lo que ha llevado a impulsar regulaciones más estrictas.



celulares en clase. Foto: ImageFx

Ponen freno en el uso de dispositivos móviles a menores de edad

El proyecto establece varias restricciones que tienen el objetivo de ordenar el uso de celulares y tabletas en diferentes contextos. Entre ellas, las medidas que se llevarán a cabo son:



Limitación del uso de dispositivos móviles en instituciones educativas para menores de 16 años

Regulación del acceso a contenidos digitales dentro de espacios escolares

Lineamientos para que servidores públicos promuevan el uso responsable de la tecnología

Estrategias pedagógicas para reducir la dependencia digital en menores

Estas acciones tienen la intención de generar entornos más controlados, especialmente cuando se trata de colegios, donde el uso de celulares, por ejemplo, se ha convertido en una constante, pero que a su vez ha afectado los procesos de aprendizaje de los menores.



Así se llevará a cabo el proyecto

La propuesta plantea una implementación gradual, con acompañamiento de entidades educativas. El documento señala que “las instituciones deberán adoptar protocolos claros que regulen el uso de dispositivos electrónicos dentro de sus instalaciones”.

Adicionalmente, se espera que las instituciones apliquen campañas de sensibilización dirigidas a padres y cuidadores, con el fin de reforzar el control desde casa. La idea no es prohibir el uso de tecnología, sino promover un uso más controlado y consciente.