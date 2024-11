Hay 460.000 jóvenes en universidades privadas con créditos Icetex: Ascun lanza llamado

La crisis actual en el sistema educativo colombiano ha generado preocupación y preguntas en las universidades privadas del país. Oscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), ha sido claro al señalar que el impacto del Icetex está afectando a una gran cantidad de estudiantes.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, destacó que cerca de 460.000 jóvenes están en una situación delicada debido a la falta de desembolso de créditos educativos que les permiten continuar sus estudios.

Estadísticas alarmantes

Según las cifras proporcionadas por Domínguez, de un total aproximado de 1.200.000 estudiantes que reciben financiación estatal, alrededor de 460.000 están matriculados en universidades privadas gracias a los créditos del Icetex. De ellos, el 70 % pertenecen a los estratos 1 y 2, lo que subraya la importancia de estos créditos como “el único mecanismo” viable para el acceso a la educación superior para muchos jóvenes.

"Es decir, el único mecanismo que tienen para acceder a la educación superior, que queda evidente que no pudieron ingresar a la pública con gratuidad, lo tienen en las instituciones donde ellos decidieron desarrollar un proyecto de vida a través de la formación. Es de ese porcentaje del que estamos hablando", mencionó.

Publicidad

Sin embargo, la situación se complica cuando se informa que, en noviembre, 200.000 estudiantes se enfrentaron a la incertidumbre sobre el pago de sus matrículas y no saben, aun, si podrán seguir estudiando el próximo semestre.

“Son más o menos 200.000 estudiantes que llegaron a la última semana de noviembre, que ya las universidades entregaron toda la formación, que ya las universidades hicieron todo el proceso, que los estudiantes cumplieron sus compromisos académicos y hoy tienen una dificultad y es que no ha cancelado su semestre, no saben cuándo lo van a cancelar y lo peor aún, no saben qué hacer con el semestre que sigue”, explicó.

Publicidad

“Por tanto, creemos que el problema no es menor, que es un tema que habíamos ya ventilado a través de la comisión de vicerrectores financieros con el Icetex hace dos meses”, añadió.

Una solución urgente

El llamado a la acción es urgente. Domínguez ha solicitado al Gobierno nacional un diálogo constructivo para encontrar una solución.

La dualidad de la educación

La discusión sobre el futuro de la educación superior en Colombia se ha intensificado. Mientras el Gobierno aboga por una educación gratuita, Domínguez advierte que es inviable que solo existan universidades públicas.