"Hay palabras que no admiten lenguaje incluyente": Juan Gossaín explica el término “mayoras”

La Academia Colombiana de la Lengua nombró a Juan Gossaín como su nuevo miembro de número y, al respecto, el periodista habló en Mañanas BLU, programa en el que se mostró muy complacido por el reconocimiento, pero también se refirió a algunos usos actuales del idioma.

Gossaín, por una parte, se refirió a los nuevos lenguajes, usados sobre todo en redes sociales y dijo que ve con preocupación ciertas prácticas de los jóvenes.

Publicidad

“La tecnología se está imponiendo a la lengua misma. Los muchachos de hoy están buscando la forma de abreviar y sintetizar. Ya no escriben el clásico “que”, hoy es una “k”. Se despiden con “TQM”. Eso puede enriquecer el idioma y eso es peligrosísimo. A mí lo que me preocupa y me inquieta es que eso se generalice y se vuelva en norma. Esa es la preocupación con la lengua castellana: que en vez de enriquecerse se empobrezca”, añadió el periodista.

Gossaín también se refirió al lenguaje incluyente, pero advirtió que se deben dejar de lado las polémicas políticas alrededor y concentrarse en lo realmente importante.

“Como todas las cosas que están pasando en nuestra época en nuestra Colombia querida, todo nos está llevando a pelear (…) Hay palabras que necesitan el lenguaje incluyente, pero hay que dar las verdaderas razones. Hay palabras que requieren el lenguaje incluyente. Hay otras que solo admiten un sustantivo o un adjetivo. Los cargos, títulos que terminan en ente, como gerente o presidente, no tienen femenino en la lengua”, explicó el periodista.

Asimismo, manifestó que el término “mayoras”, usada por la candidata vicepresidencial Francia Márquez como el femenino de "mayores", sí existe en el español, pero no tiene ese significado.

Publicidad

“Está en el diccionario, pero no como femenino del que es mayor que otro, de más edad. En la antigüedad de la lengua española, la palabra “mayora” era la mujer del mayor del ejército. Fueron tantas las guerras, la actividad bélica, que los términos militares se volvieron tan populares que tenían masculino y femenino. A la mujer del general, la llamaban generala, a la del coronel, coronela, la del mayor, mayora”, puntualizó.

Gossaín también habló de lo que significa para él tener una nueva silla en la Academia y recordó la importancia que en su formación tuvo su papá, el empresario libanés Juan Gossaín Lajud.

Publicidad

“Les quiero confesar que no traigo un discurso escrito para esta ceremonia tan importante en mi vida, que no tengo una charla preparada porque comencé a escribir el discurso sobre este acto, evocando la memoria de mi padre y no pude continuar porque los sentimientos me agobiaron, porque se me llenaron el alma y el corazón de añoranzas y de recuerdos. Fue mi padre quien me condujo, con su ejemplo, en el camino del lenguaje”, explicó, al hacer referencia a su discurso en el acto en el que formalizó su ingreso a la Academia Colombiana de la Lengua.

Respecto a sus orígenes, Gossaín insistió en la importancia de rescatar la influencia árabe en Colombia, específicamente en la costa Caribe, algo que, según relató, habló con sus nuevos compañeros en la academia.

“Hay que rescatar la importancia de la tradición árabe en el Caribe Colombiano y la que el Caribe tuvo sobre ellos. Cómo se mezclaron los lenguajes. Cómo el 5% de la lengua española es de origen árabe. En el Caribe es mucho más amplio ese porcentaje”, añadió.

Escuche la entrevista completa con Juan Gossaín en Mañanas BLU: