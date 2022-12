Manual sobre educación sexual sí existe y es para profesores, no para niños: ONU

“Nosotros estamos trabajando con aspectos para la educación para la paz, de los cuales el de la educación sexual es solo un tópico. (…) La idea y el espíritu de este trabajo es evitar la discriminación y hacer prevalecer la idea de que nadie puede ser discriminado en cuestiones de género”, expresó. (La cartilla de la ONU y MinEducación aquí ).



Parra dijo que el manual está dirigido a los rectores y profesores más no a los niños: “Es un documento de trabajo que lo hemos elaborado para una discusión y una guía. No está dirigido a estudiantes, está dirigido para talleres con profesores y rectores. Están diseñados para una mentalidad adulta”.



Sin embargo, el representare de la ONU explicó que se trata de un documento en elaboración y que por lo tanto está sujeto a modificaciones.



Además, dijo que no se trata de un manual de educación sexual y que no es una imposición a los rectores.



Parra reveló también que en el documento también trabaja el Ministerio de Educación y la organización Colombia Diversa.



Publicidad