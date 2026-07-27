‘Medellínglish’ entregará 100 becas para estudiar inglés en Antioquia con reconocida escuela

Con el propósito de fortalecer las competencias laborales y acelerar la proyección internacional de la ciudadanía, la estrategia ‘Medellinglish’, liderada por el Distrito de Medellín y la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia, avanza en la expansión del bilingüismo en la capital antioqueña. La iniciativa busca acercar la enseñanza del idioma a comunas y corregimientos mediante clubes de práctica en bibliotecas públicas, permitiendo a los habitantes ganar fluidez y confianza en espacios cotidianos.

En el marco de este esfuerzo, Open English se vinculó como aliado estratégico y entregó 100 becas a participantes destacados de estos espacios. Las licencias permiten complementar la formación presencial con acceso a clases en vivo con docentes nativos, contenidos digitales y herramientas avanzadas de inteligencia artificial.

“Colombia tiene una oportunidad enorme para convertir el inglés en una herramienta real de movilidad social y competitividad. Lo que está pasando en Medellín demuestra que cuando el aprendizaje se acerca a las comunidades, a las bibliotecas y a los espacios cotidianos, el idioma deja de verse como una barrera y empieza a convertirse en una puerta de entrada a nuevas oportunidades”, afirmó Andrés Moreno, fundador y CEO de Open English.

El impacto de la plataforma en el departamento también se extiende al municipio de Rionegro a través del proyecto ‘Sueños Bilingües’, una alianza público-privada promovida por la Fundación Fraternidad y Los 8 Valores, organizaciones que eligieron a la EdTech como socio académico y tecnológico para capacitar a cientos de jóvenes estudiantes.



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Programas de Inglés llegan a Medellín y Costa Rica

La estrategia impulsada en Medellín refleja una tendencia creciente en América Latina hacia la colaboración público-privada para ampliar el aprendizaje del inglés. Un ejemplo de esta dinámica se desarrolla en Costa Rica, donde el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) implementa la iniciativa Hello Brete.

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En este programa, Open English fue seleccionado para habilitar hasta 2 millones de licencias de formación dirigidas a la población mayor de 15 años. La plataforma combina clases en vivo con docentes nativos, herramientas de inteligencia artificial, autoaprendizaje y reconocimiento de voz.

Este caso, sumado a los avances en Antioquia, evidencia cómo el acceso al bilingüismo se ha convertido en un factor clave para la competitividad regional, la atracción de inversión extranjera y la creación de oportunidades laborales.

