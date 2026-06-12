Mineducación ordena vigilancia especial a Uniespinal por presuntas irregularidades administrativas

El Ministerio de Educación Nacional ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial a la Institución Universitaria de El Espinal (Uniespinal), mediante la Resolución 015896 de 2026, tras identificar una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales que podrían afectar el funcionamiento de la institución y la adecuada destinación de los recursos públicos destinados a cerca de 1.400 estudiantes beneficiarios de la política de gratuidad.

La decisión se sustenta en los resultados de una visita de inspección realizada por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio los días 26 y 27 de febrero de 2026. Durante la revisión se evaluaron procesos administrativos, financieros y contractuales adelantados por la institución, que recientemente pasó de ser el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) a convertirse en UNIESPINAL.

Según la cartera educativa, el análisis de documentación correspondiente a las vigencias 2024, 2025 y 2026 permitió identificar debilidades en las etapas de planeación, estructuración, ejecución y seguimiento de diversos contratos. Entre los hallazgos figuran presuntas falencias en estudios previos y de mercado, inconsistencias presupuestales, ausencia de soportes documentales completos y múltiples modificaciones, suspensiones y prórrogas contractuales.

El Ministerio también señaló posibles situaciones relacionadas con la concentración de contratación en determinados proveedores, el uso recurrente de contratos de prestación de servicios para atender funciones permanentes de la institución y deficiencias en la publicación de información contractual en la plataforma SECOP II. Estas situaciones, indicó la entidad, limitan los mecanismos de control y seguimiento por parte de la ciudadanía.



BLU Radio // Ministerio de Educación // Foto: MinEducación

Dentro de los procesos revisados se encuentran contratos de obra, interventoría, logística, mantenimiento, bienestar institucional y prestación de servicios profesionales. Particular atención generaron algunos contratos adjudicados en los últimos días de 2025, cuyos plazos iniciales de ejecución fueron fijados por un solo día pese a involucrar actividades de considerable complejidad técnica y financiera. También se identificaron inconsistencias entre las fechas de suscripción de contratos, las actas de inicio y las modificaciones posteriores.

La inspección permitió evidenciar además debilidades en el componente financiero, relacionadas con políticas contables, gestión de cartera, depreciación de activos y mecanismos de control interno, aspectos que deberán ser fortalecidos para garantizar una adecuada administración de los recursos públicos.

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Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio ordenó la designación de un inspector “in situ”, quien ejercerá seguimiento permanente sobre la gestión administrativa y financiera de la institución mientras se mantengan las situaciones que dieron origen a la vigilancia especial. Asimismo, algunos hallazgos fueron remitidos a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones correspondientes dentro de sus funciones legales.

La entidad aclaró que las medidas tienen carácter preventivo y buscan garantizar la continuidad del servicio educativo, así como la protección de los derechos de los estudiantes. También precisó que las actividades académicas de UNIESPINAL continuarán desarrollándose con normalidad durante la implementación de las acciones ordenadas.