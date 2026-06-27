Primeros 6 años de crianza son más importantes de lo que se cree: expertos revelan un vital detalle

Los primeros seis años de vida son una etapa clave en la formación de los niños, pues durante este periodo se desarrollan habilidades emocionales, sociales y cognitivas que pueden influir en su manera de aprender, relacionarse y enfrentar diferentes retos a lo largo de su vida.

De acuerdo con UNICEF, la primera infancia es un momento determinante para el desarrollo integral de los menores, ya que las experiencias, los vínculos familiares y los entornos donde crecen tienen un papel fundamental en la construcción de sus capacidades y bienestar emocional.

Por esta razón, expertos en educación destacan que la crianza y los espacios donde los niños pasan sus primeros años deben responder no solo a sus necesidades académicas, sino también a su seguridad, autonomía y desarrollo personal.

La importancia de crear espacios seguros para el desarrollo infantil

Más allá de los métodos tradicionales de enseñanza, los nuevos modelos educativos buscan que los niños tengan ambientes donde puedan explorar, tomar decisiones y desarrollar confianza en sí mismos.

En este sentido, el rector de Arboleda School, Efraín Pinto Brand, señala que los espacios físicos cumplen un papel importante dentro del proceso de formación, ya que influyen directamente en la manera en que los niños viven su aprendizaje.

“Hoy el espacio es un aliado fundamental para que los niños se sientan seguros y emocionalmente tranquilos. Nuestra apuesta con este nuevo edificio es ofrecer ambientes donde ellos puedan elegir, moverse con libertad y tomar decisiones sobre su propio proceso. El éxito de esta propuesta radica en que el niño motivado y autónomo aprende con mayor profundidad, permitiéndonos formar personas desde el ser y no únicamente desde lo académico”, señala el directivo.

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Imagen de referencia Foto: iMAGEfx

La crianza también busca fortalecer la autonomía de los niños

Durante los primeros años, los menores comienzan a construir su identidad, desarrollar habilidades para resolver situaciones y aprender a expresar sus emociones. Por eso, especialistas resaltan la importancia de que los adultos generen espacios donde los niños puedan participar activamente en su proceso de crecimiento.

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Algunos aspectos fundamentales en esta etapa son:

Promover ambientes de confianza y seguridad emocional.

Incentivar la exploración y la creatividad.

Permitir que los niños desarrollen autonomía de acuerdo con su edad.

Acompañar sus procesos de aprendizaje con cercanía.

La educación en los primeros años no se limita a la adquisición de conocimientos. También busca formar niños capaces de tomar decisiones, relacionarse con otros y entender sus propias emociones.

Los expertos coinciden en que la primera infancia es una base esencial para el desarrollo de habilidades que acompañarán a los niños durante su crecimiento. La forma en que se construyen los entornos familiares y educativos puede marcar diferencias en la manera en que los menores enfrentan nuevas experiencias.

Por eso, instituciones educativas como Arboleda School resaltan la importancia de crear espacios donde los niños sean protagonistas de su aprendizaje, con ambientes diseñados para fortalecer su bienestar, independencia y formación integral.

