"Solo una de las 34 universidades públicas del país es financieramente autosostenible": Contraloría

Durante el foro 'Hacia dónde va la educación superior', el vicecontralor general, Carlos Enrique Silgado, presentó un balance sobre la situación financiera del sistema de educación superior en el país.

Según señaló, solo una de las 34 universidades públicas de Colombia es financieramente autosostenible.

“El 50,1 % de sus ingresos proviene de aportes nacionales y el 97 % de las instituciones no logra sostener su operación con recursos autogenerados. Esto no refleja una mala administración, sino una rigidez estructural del modelo de financiación”, subrayó Silgado.

Según explicó Andrey Giovanni Rodríguez, contralor delegado para los sectores de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte, la mitad de los ingresos de las universidades públicas proviene de recursos nacionales, por lo que, de no realizarse esos giros, 33 de las 34 instituciones no podrían sostener su operación.



“No es que la contraloría esté diciendo que la educación superior pública deba ser autofinanciada o que le saquen los recursos a los estudiantes, no. Eso ya son situaciones y ópticas de política pública que tiene que definir el gobierno entrante, y pues los que son actores y creadores de política pública”, afirmó Rodríguez.

El funcionario explicó que la única universidad que actualmente presenta autosostenibilidad financiera es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, debido a que su modelo de formación virtual reduce significativamente los costos de operación.

BLU Radio. UNAD / FOTO: Suministrada

Rodríguez también advirtió sobre otra de las principales preocupaciones: la reducción en la asignación de créditos educativos del Icetex.

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Según indicó, “la caída en asignación de créditos del Icetex comparado de 2021 a 2025 es de más del 80 %. De ahí la alerta que emitió la Contraloría en diciembre de 2024, señalando que más de 330.000 estudiantes que tenían créditos del Icetex no iban a tener subsidio a la tasa”.

Frente a ese panorama, el viceministro de Educación designado, Camilo Noguera, afirmó que el Gobierno entrante revisará los conceptos técnicos antes de adoptar decisiones

“Sí es cierto que hay unas problemáticas muy urgentes, inmediatas, unos incendios que debemos apagar, pero también es cierto que ha habido una serie de trazos importantes que debemos construir”, agregó.

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Finalmente, Noguera señaló que el Gobierno entrante tendrá que enfrentar retos inmediatos relacionados con la sostenibilidad fiscal, la cobertura y la calidad de la educación superior.