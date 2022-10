¿Qué tan viable es la educación virtual en Colombia?

Este domingo en Generaciones BLU estuvieron Francisco Cajiao, asesor del Ministerio de Educación y rector de la Fundación Universitaria Cafam, y Aldo Hernández, vicerrector de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, hablando sobre la implementación de la educación virtual, modalidad que tomó de sorpresa a muchas instituciones educativas y que en este momento es la opción de colegios y universidades para completar el calendario académico.

“Yo creo que antes de cualquier cosa estamos viendo en evidencia la enorme brecha que ya hay. Los datos muestran que hay niños que no tienen el mínimo acceso a nada distinto de ir a la escuela y es su único lugar de protección y de aprendizaje. Realmente estar o no conectado a internet no importaría tanto si en las casas hubiera libros, revistas y estímulos, pero no, en muchos hogares, además de la pobreza material, también hay una pobreza cultural muy grande”, afirmó Cajiao.

La pandemia del coronavirus ha hecho que las instituciones educativas hagan todos los esfuerzos para alcanzar a completar el primer semestre del año. Sin embargo, una advertencia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,

afirma que el 96 % de los municipios del país no pueden dar la educación virtual.

“Los estudios en la actualidad sobre educación nos muestran que, en términos de calidad, no hay una información suficiente para saber si en presencial o virtual hay diferencias. Lo que sí existe es un conjunto de diferencias individuales, cada uno de los estudiantes tienen personalidades, estilos psicológicos, que se pueden adaptar a un trabajo más independiente y otros tienden a necesitar más apoyo”, explicó Hernández.

