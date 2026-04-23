SENA abrío segunda oferta de formación presencial y a distancia: son más de 36 mil cupos gratuitos

Acceder a educación gratuita puede cambiar por completo el rumbo de una persona. No solo abre puertas laborales, también permite aprender nuevas habilidades sin la presión de pagar altos costos.

En Colombia, miles de personas han encontrado en la formación pública una oportunidad real para mejorar su calidad de vida, estudiar lo que les gusta y proyectarse profesionalmente. Por eso, cada nueva convocatoria se convierte en una puerta que vale la pena aprovechar.

En ese sentido, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la segunda oferta de formación presencial y a distancia con más de 36 mil cupos gratuitos a nivel nacional.



SENA abre segunda oferta de formación presencial y a distancia

Esta segunda oferta de formación 2026 tiene cupos disponibles en cerca de 1.200 programas en todo el país. Esta convocatoria incluye opciones tanto presenciales como a distancia, pensadas para adaptarse a diferentes necesidades y horarios.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de abril, por lo que aún hay tiempo para aplicar a alguno de los programas disponibles en áreas como tecnología, industria, agro, servicios y medio ambiente.



La oferta incluye niveles de formación como operario, auxiliar, técnico y tecnólogo. Entre los programas más destacados están:

Estudiantes del SENA. Foto: SENA.

Automatización industrial.

Sistemas teleinformáticos.

Gestión empresarial.

Producción agropecuaria.

Cocina.

Programación de software.

Según el SENA, esta convocatoria está dirigida tanto a colombianos como a extranjeros con documentación válida, promoviendo el acceso a la educación de manera incluyente.

Otro punto clave de esta segunda convocatoria es la flexibilidad, los programas se ofrecen en jornadas diurnas, nocturnas y mixtas, lo que facilita que personas con trabajo u otras responsabilidades puedan estudiar.



¿Cómo inscribirse a la segunda oferta del SENA?

El proceso es sencillo y completamente gratuito. Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del SENA , buscar el programa de su interés, registrarse o iniciar sesión y seguir los pasos indicados.

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Es importante tener en cuenta que los requisitos varían según el nivel de formación. Mientras que programas como operario, auxiliar y técnico no exigen título académico, los tecnólogos sí requieren ser bachiller y haber presentado las pruebas Saber 11.

Desde la entidad recuerdan que no se necesitan intermediarios para acceder a estos cupos y que todos los procesos son gratuitos. Por eso, se recomienda inscribirse lo antes posible, ya que los cupos son limitados.

