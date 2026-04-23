Alerta por deserción escolar: solo el 51 % de estudiantes termina grado 11 en Colombia

Solo la mitad de los estudiantes que inician su vida escolar en Colombia logra graduarse. Así lo reveló un estudio del Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de la Universidad ICESI, que siguió durante diez años (2013-2023) la trayectoria de 971.353 niños desde grado 1° hasta grado 11°. Los resultados fueron alarmantes porque solo 535.640 llegaron al último curso, es decir, únicamente el 51% logró graduarse.

En ese sentido, lo que se encuentran advirtiendo los expertos es que los dos principales retos que enfrenta Colombia tienen que ver con la deserción de los estudiantes y la calidad educativa.

“Ahí tenemos un primer reto que tiene que ver con la permanencia. Pero el segundo es para aquellos que efectivamente sí llegan a grado 11°. Solo 13 de cada 100 estudiantes que terminan, logran un desempeño integral de las competencias básicas”, advirtió Juliana Ruiz Patiño, directora del Observatorio.

El estudio también reveló que los puntos más críticos de deserción están en el paso de primaria a secundaria y luego, el tránsito hacia la educación media. En este último, entre noveno y once, se pierde cerca del 20 % de los estudiantes. Por eso, lo que están diciendo desde el Observatorio es que se necesita “focalizar el nivel de educación media para que favorezca el desarrollo de los jóvenes, las comunidades y el país”.



Detrás de estas cifras hay múltiples causas. Los expertos hablan de tres principalmente: el rezago académico, la pertinencia del modelo educativo en los últimos años de escolaridad y las condiciones económicas de los padres, que deriva en otra causa que es la no obligatoriedad de la educación media en Colombia.

Salón de un colegio Foto: referencia, Meta IA

“Hay un mecanismo que está demostrado y es que, a medida de que se va generando frustración y rezago en el aprendizaje, porque no se tienen las competencias fundamentales para comprender las clases, impulsa a los estudiantes a desconectarse y salir del colegio. Si el colegio no es satisfactorio, si es aburrido y además te frustra, es un muy buen motivo para dejar de estudiar”, señaló Rafael Arias, gerente de Educación y Empleo de la Fundación Corona.

A esto se suma un modelo educativo que, según expertos, no resulta atractivo para muchos jóvenes, en los últimos años de vida escolar.

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“En los últimos años de escolaridad, en donde un joven se está haciendo preguntas sobre qué hacer con su vida, sobre qué quiere estudiar, dónde quiere trabajar y ese tipo de acompañamiento es fundamental hacerlo en los colegios”, agregó Ruiz.

Por último, las condiciones económicas de las familias aparecen como una tercera causa al problema de la deserción porque, según explican los expertos, los padres no están obligados a tener escolarizados a sus hijos en 10° y 11°, lo que sería un problema.

“Después de los 15 años, ya un joven puede trabajar, y eso significa que muchos posiblemente busquen la generación de ingresos para sus hogares”, explicó Juliana Ruiz.

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Por eso los expertos, desde iniciativas como la Alianza para la Transformación de la Educación Media —que es una alianza multisectorial conformada por Fundación Corona, Fundación Sura y Fundación Instituto Natura— afirman que uno de los principales retos en los que deberá concentrarse el próximo Gobierno será trabajar en políticas públicas para que la educación media sea obligatoria.

“Necesitamos un empujón muy grande por parte de quien llegue a la Presidencia y el nuevo Ministerio de Educación, pero también del Congreso. Solo va a ser obligatoria la educación media en Colombia si el nuevo congreso lo tramita así como una reforma al Artículo 67 de la Constitución [el que define la educación como obligatoria entre los 5 y 15 años]. Y eso es fundamental porque Colombia es de los pocos países en donde la educación media no es obligatoria”, explicó Rafael Arias.

De acuerdo con los expertos, la educación no solo es un camino para el desarrollo personal y la movilidad social, sino que se traduce en mayores ingresos, mayor consumo, mayor recaudo fiscal y mayor innovación a nivel nacional. Según Ruiz, quienes terminan la educación media pueden acceder a ingresos hasta un 28 % superiores frente a quienes no la completan, e incluso duplican lo que gana alguien que solo cursó primaria.

Finalmente, el estudio del ORE también expuso que existen brechas profundas entre las regiones, pues mientras algunas zonas alcanzan coberturas cercanas al 40% —en municipios como Envigado y Sabaneta—, en territorios como el Chocó y Vichada esta proporción es del 1 %, lo que limita las oportunidades de miles de jóvenes. Es decir, aunque la educación debería disminuir las desigualdades, por el funcionamiento del sistema educativo actual, las está agravando.