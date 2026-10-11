Su niño podría aprender diferente: este método puede mejorar el rendimiento en el aula

Cada estudiante tiene ritmos, motivaciones y necesidades diferentes. Reconocer estas características permite a los docentes adaptar sus estrategias de enseñanza, mantener los objetivos académicos y reducir las dificultades que pueden generar frustración o rezago escolar.

Una de las herramientas utilizadas para abordar estas diferencias es el método VARK, que contempla cuatro formas de procesar la información: visual, auditiva, cinestésica y lectura y escritura. Su aplicación permite diversificar las actividades y ofrecer distintas maneras de comprender los contenidos.

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Adriana Ortiz Maldonado, rectora de Arboleda School, en Cali, señala que identificar las necesidades de los alumnos también ayuda a reconocer sus fortalezas y a desarrollar herramientas para su trayectoria educativa.

“Al recibir el apoyo adecuado, el estudiante mejora sus notas y desarrolla habilidades socioemocionales importantes como la autoestima, la autonomía y la capacidad de resolver problemas”, afirma.



¿Qué es el método VARK y cómo ayuda a los estudiantes?

El método VARK contempla cuatro formas de aproximarse a la información. La visual utiliza gráficos, mapas e imágenes; la auditiva recurre a explicaciones, debates y sonidos; la cinestésica se apoya en la práctica, los experimentos y el movimiento, mientras que la lectura y escritura utiliza textos, libros y guías.

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Reconocer estas preferencias permite a los profesores combinar recursos y actividades para facilitar la comprensión. Así, los estudiantes pueden abordar un mismo tema mediante distintas estrategias, sin modificar las metas de aprendizaje ni disminuir la exigencia académica.

Así se deben adaptar la educación a niños Suminsitrado

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¿Cómo se adapta la enseñanza a las necesidades de cada niño?

En Arboleda School, el proceso comienza desde el ingreso del estudiante, mediante el trabajo conjunto entre los docentes y el Learning Support Center (LSC). La caracterización busca identificar sus ritmos, motivaciones y necesidades de apoyo.

“El reconocimiento de cómo aprende una persona no ocurre para decidir si se le baja o modifica el objetivo académico; ocurre precisamente para encontrar las mejores mediaciones que le permitan alcanzarlo”, explica Ortiz Maldonado.

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En primaria, la institución utiliza el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), que propone situaciones reales para que los alumnos investiguen y apliquen lo aprendido. En matemáticas, Innovamat promueve el razonamiento y la resolución de problemas mediante la experimentación. También implementa RULER, una estrategia orientada al reconocimiento, la comprensión y la gestión de las emociones.

¿Adaptar las clases significa reducir la exigencia académica?

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Según el enfoque de la institución, personalizar la enseñanza no implica reducir los objetivos, sino identificar las herramientas que necesita cada estudiante para alcanzarlos. La diversificación de las actividades busca evitar que las diferencias individuales se conviertan en barreras para comprender los contenidos.

Este trabajo también apunta al desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía y la resolución de problemas. La propuesta plantea que la inclusión y el rigor académico pueden avanzar juntos cuando se mantienen las metas de aprendizaje y se brinda a cada niño el acompañamiento necesario para alcanzarlas.