Universidad antioqueña entró al top 100 de mejores en América Latina, según reconocido ranking

Una universidad antioqueña entró al top 100 de las mejores instituciones de educación superior de América Latina, según la más reciente medición de Times Higher Education (THE), uno de los rankings universitarios más reconocidos del mundo.

Se trata de la Universidad de Medellín (UdeMedellín), que alcanzó el puesto 95 en el THE Latin America University Rankings, luego de ubicarse anteriormente en el rango entre los puestos 126 y 150 de esta clasificación regional.

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¿Cómo está la Universidad de Medellín en rankings internacionales?

El resultado también posicionó a la Universidad de Medellín como la primera universidad privada de Antioquia en la medición de Times Higher Education y la ubicó en el segundo lugar general entre las instituciones de educación superior del departamento.

A nivel nacional, la Universidad de Medellín alcanzó el puesto 13 en Colombia, resultado que representa un avance en su posicionamiento dentro del panorama de la educación superior del país.



¿Por qué se destaca la Universidad de Medellín?

El ascenso en el ranking latinoamericano reconoce el desempeño de la institución en áreas como investigación, internacionalización, docencia e innovación, factores considerados en la evaluación de Times Higher Education.

Con su ingreso al Top 100 de América Latina, la Universidad de Medellín fortalece su presencia en los rankings universitarios internacionales y consolida su posicionamiento entre las instituciones de educación superior con presencia destacada en la región.

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¿Quién reconoció a la Universidad de Medellín?

Times Higher Education (THE) es una de las organizaciones internacionales más reconocidas en la evaluación y clasificación de universidades.

Su nombre completo es Times Higher Education, una publicación y plataforma especializada en educación superior con sede en el Reino Unido. Aunque nació vinculada al periódico The Times, actualmente funciona como una organización independiente.