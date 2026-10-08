Abren 40.000 cupos para cursos gratis y online en el Sena: así puede inscribirse

Hasta este 9 de octubre, más de 40.000 personas podrán aplicar a una amplia oferta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para cursos gratis en programas técnicos y tecnológicos en distintas áreas como negocios, finanzas, logística, agroindustria, servicio al cliente, marketing y más.

Esta oferta está dirigida solo para colombianos mayores de 14 años, pero no que necesariamente viva en el país debido a que esta convocatoria es para estudio 100 % online, pensando en que los participantes puedan realizar otro tipo de actividad en el tiempo en que se lleva a cabo este programa.

Sena Foto: Sena

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¿Cuáles son los cursos gratis en el Sena en esta convocatoria?

Análisis y Desarrollo de Software

Coordinación de Procesos Logísticos

Desarrollo de Medios Gráficos Visuales

Desarrollo Multimedia y Web

Desarrollo Publicitario

Gestión Agroempresarial

Gestión Contable y de Información Financiera

Gestión de Empresas Pecuarias

Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación

Gestión de Negocios y Finanzas

Gestión de Redes de Datos

Gestión Eficiente de la Energía

Gestión Integral del Transporte

Implementación y Gestión de Bases de Datos

Última convocatoria gratuita del Sena del 2024. Foto: Pexels y Facebook Sena

Así puede aplicar a la convocatoria del Sena

Primero deberá aplicar a la oferta que estará disponible hasta el 9 de octubre, esto a través de la web betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Virtual".



Ingresar con el usuario SofiaPlus (registrarse si no lo tiene) y llenar la información para ver el listado de nivel de formación y región para consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

Luego entre el 14 y 19 de octubre cuando esté inscrito, deberá presentar la prueba web y esperar los resultados hasta el 26 para conocer si quedó dentro del programa. La formalización de matricula se llevará a cabo hasta el 9 de diciembre y el 10 se espera que inicien formalmente los cursos.

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Esto es para los que quieran acceder a formación técnica o tecnológica mediante una modalidad virtual y permite que los aprendices desarrollen sus actividades desde Colombia o desde el exterior.