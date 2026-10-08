Abren 40.000 cupos para cursos gratis y online en el Sena: así puede inscribirse

Hasta este 9 de octubre, más de 40.000 personas podrán aplicar a una amplia oferta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para cursos gratis en programas técnicos y tecnológicos en distintas áreas como negocios, finanzas, logística, agroindustria, servicio al cliente, marketing y más.
Esta oferta está dirigida solo para colombianos mayores de 14 años, pero no que necesariamente viva en el país debido a que esta convocatoria es para estudio 100 % online, pensando en que los participantes puedan realizar otro tipo de actividad en el tiempo en que se lleva a cabo este programa.
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¿Cuáles son los cursos gratis en el Sena en esta convocatoria?
- Análisis y Desarrollo de Software
- Coordinación de Procesos Logísticos
- Desarrollo de Medios Gráficos Visuales
- Desarrollo Multimedia y Web
- Desarrollo Publicitario
- Gestión Agroempresarial
- Gestión Contable y de Información Financiera
- Gestión de Empresas Pecuarias
- Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación
- Gestión de Negocios y Finanzas
- Gestión de Redes de Datos
- Gestión Eficiente de la Energía
- Gestión Integral del Transporte
- Implementación y Gestión de Bases de Datos
Así puede aplicar a la convocatoria del Sena
Primero deberá aplicar a la oferta que estará disponible hasta el 9 de octubre, esto a través de la web betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Virtual".
Ingresar con el usuario SofiaPlus (registrarse si no lo tiene) y llenar la información para ver el listado de nivel de formación y región para consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.
Luego entre el 14 y 19 de octubre cuando esté inscrito, deberá presentar la prueba web y esperar los resultados hasta el 26 para conocer si quedó dentro del programa. La formalización de matricula se llevará a cabo hasta el 9 de diciembre y el 10 se espera que inicien formalmente los cursos.
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Esto es para los que quieran acceder a formación técnica o tecnológica mediante una modalidad virtual y permite que los aprendices desarrollen sus actividades desde Colombia o desde el exterior.