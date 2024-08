Talento colombiano, a las aulas y laboratorios de Harvard y MIT gracias a este convenio

En el marco del She is Global Forum, la Fundación She Is frimó un convenio histórico con la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para abrir oportunidades educativas sin precedentes a niñas colombianas en situación de vulnerabilidad. Este programa innovador busca transformar vidas al proporcionar acceso directo a educación avanzada en áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), fortaleciendo así el liderazgo femenino en ciencia y tecnología.

La firma de este convenio representa un avance significativo en la reducción de brechas educativas y de género en Colombia. La colaboración entre la Fundación She Is, la Asociación de Estudiantes Colombianos en Harvard (HCSS), y el programa Bridging Talents and Opportunities (BTO) de MIT permitirá a niñas y jóvenes acceder a programas académicos de renombre mundial. Este acuerdo no solo abre las puertas de Harvard y MIT a las participantes, sino que también garantiza una experiencia educativa integral que incluye residencias académicas y prácticas en investigación avanzada.

Nadia Sánchez, presidenta y fundadora de She Is, destaca la importancia de esta iniciativa como un motor para la inspiración y la transformación social en toda Colombia y Latinoamérica. Este programa no solo promueve el acceso equitativo a la educación superior, sino que también fomenta el desarrollo de habilidades críticas en ciencia y tecnología entre las jóvenes colombianas.

El programa permitirá a las participantes sumergirse en disciplinas clave como ciencias, matemáticas, química, física, ciencias computacionales y robótica durante cuatro meses intensivos de aprendizaje. Al culminar este periodo, las estudiantes tendrán la oportunidad única de realizar una estancia académica en Harvard y MIT, donde podrán participar activamente en investigaciones de vanguardia bajo la mentoría de destacados profesores e investigadores.

La Fundación She Is jugará un papel fundamental en la identificación y selección de las participantes, asegurando que las jóvenes seleccionadas posean el talento y la motivación necesarios para aprovechar al máximo esta oportunidad única. Este enfoque garantiza que cada participante reciba el apoyo necesario para alcanzar sus metas educativas y profesionales, allanando el camino hacia futuros estudios de pregrado, maestría o doctorado en instituciones líderes como Harvard y MIT.

Ronald Fernando García, destacado profesor de MIT y experto en física nuclear, enfatiza el valor estratégico de este programa, no solo como una inversión en el futuro académico de las participantes, sino también como un paso crucial hacia la equidad de género en campos STEM. La experiencia adquirida en Harvard y MIT no solo enriquecerá el conocimiento de las jóvenes colombianas, sino que también las posicionará como líderes emergentes en sus respectivas disciplinas.