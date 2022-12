El bajista Jeremy Davis abandona el grupo de rock Paramore

"Jeremy no va a estar más con nosotros en la banda. Para ser honestos, esto ha sido realmente doloroso", de acuerdo con la nota, que también indicó que Paramore continuará con su actividad tras la salida de Davis.

Publicidad

"Estamos esperanzados por el futuro de Paramore y también entusiasmados por lo que vaya a hacer Jeremy (Davis)", añadió el comunicado, emitido a última hora del lunes.

Asimismo, Paramore aseguró que los últimos años han sido importantes para la banda, pero argumentó que para continuar hay que afrontar "el crecimiento, el dolor y el cambio".

Publicidad

El grupo originario de Tennessee (Estados Unidos) ya sufrió en 2010 la baja de dos de sus miembros fundadores, los hermanos Josh y Zac Farro.

Publicidad

Tras la salida del bajista Jeremy Davis, quedan al frente de Paramore el guitarrista Taylor York y la cantante Hayley Williams.

Encuadrados entre el rock, el sonido alternativo y el emo, Paramore publicaron, hasta la fecha, cuatro álbumes de estudio, el más reciente de los cuales llevó por título el nombre de la banda y se lanzó en 2013.

Publicidad

Paramore debutó en 2005 con el álbum "All We Know Is Falling", dio continuación a su estreno con "Riot!" en 2007 y editó su tercer disco "Brand New Eyes" en 2009.