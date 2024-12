El día que se le apareció la Virgen a la actriz Margalida Castro: emotivo relato

Este jueves, 19 de diciembre, se conoció sobre la muerte de la actriz Margalida Castro a los 82 años por un cáncer que le fue diagnosticado hace poco, según confirmó su manager en redes sociales.

La actriz, quien participó en grandes producciones en Colombia, fue una de las más recordadas en el entretenimiento colombiano. Además, también dio de qué hablar por estar involucrada en diferentes polémicas.

En el programa ‘Yo, José Gabriel’, la actriz reveló que tuvo un encuentro con la Virgen por cinco horas. La actriz estaba en su cuarto cuando se le apareció, sin embargo, ella se asustó y se metió debajo de la cama.

Postrada en su cama durante la recuperación, aseguró que la Virgen se le apareció y conversaron durante cinco horas. En ese diálogo, la Virgen le explicó que ella había sido “molida en el crisol de la agonía y el tormento” para forjar su carácter y dotarla de fortaleza. Esta experiencia, de acuerdo con lo que comentó, le dio sentido a sus sufrimientos y reforzó su convicción de que, a pesar de las adversidades, su vida tenía un propósito.

“Me dice: ‘Pulguita mía, no temas y no tengas miedo, que soy yo. Hoy vengo hasta ti porque te necesito. Vas a dar testimonio; no importa que te digan loca, ya te han llamado tantas veces loca que no importa que otra vez te digan loca. Cada palabra que digas quedará grabada en el corazón de todos aquellos que te escuchen”, contó la actriz.

Las producciones en las que participó Margalida Castro

Entre los papeles más recordados de Margalida Castro en la televisión se encuentra el de Sussy Borda de Lavalle en Gallito Ramírez, una de las producciones icónicas de la televisión colombiana, donde destacó por su carisma y talento.

También interpretó a Doña Custodia en Dulce Ave Negra, una serie que consolidó su versatilidad actoral. Otros roles emblemáticos incluyen Elida Pérez en Música Maestro, La Tía Chavela en Yo Amo a Paquita Gallego, y Heraclia de Santiño en Rauzán.