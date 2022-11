El drama de los migrantes que atraviesan Urabá camino al sueño americano

BLU Radio llegó a Turbo y acompaña a algunos de los cientos de migrantes que cada semana pasan por Colombia rumbo a Panamá y Estados Unidos.

En promedio son 150 los migrantes que pueden llegar en un solo día a las oficinas de Migración en Turbo. Este martes, uno de ellos fue Yusney, un hombre de 37 años de Pinar del Río, Cuba, quien está dispuesto a arriesgarlo todo para llegar a Estados Unidos a trabajar y enviarle dinero a sus hijos de 10 y 12 años que dejó en la isla.

Un poco desconcertado, esperando una respuesta de Migración para obtener su permiso para viajar en una lancha a Capurganá, Yusney dice que ahora son pocos los que se atreven a pasar por el Darién. Ya sus compatriotas emprenden la ruta por Nicaragua para no arriesgar su vida en 90 kilómetros de selva, en la que habitan todo tipo de peligros.

“La gente ya está haciendo esa ruta ahora, ya aquí tú no ves cubanos. Te diriges a una embajada en Nicaragua y te dan visa”, dijo el migrante.

Llegando primero a Guayana, trabajando en lo que resultara en Uruguay por tres meses, siendo Uber en Brasil un año y pagando sobornos a las autoridades de Ecuador, Yusney logró llegar hasta Colombia. Diariamente, gasta en promedio $70.000 pesos en Necoclí esperando su permiso para irse.

“Todo es difícil porque andas en países que no son los tuyos, no sabes que te pueda pasar algo. A muchas personas les han robados sus cosas, pero no te puedes detener”, dijo el hombre.

Como Yusney, también llegan familias completas de la India, Bangladesh y Haití. Este año ya han pasado por Antioquia, según Migración, 3.579 migrantes irregulares.

Gérard, un ciudadano haitiano, también hace parte de esa cifra. Él llegó con su esposa brasilera, su hija venezolana y otros dos compatriotas luego de pasar necesidades en Venezuela, donde vivieron por 15 años.

Él narra que al salir del vecino país la guardia quiso dispararles y abusar de su hija. Ahora prefieren aventurarse a la ruta por Centroamérica para llegar a Estados Unidos.

En el Urabá antioqueño sigue siendo tensa la situación para los migrantes quienes, aparte de pagar hasta 50.000 pesos más caro un pasaje para Acandí para luego tomar rumbo a Panamá, deben esperar a que Migración les autorice su salida y cuidarse de quienes les exigen dinero por cualquier movimiento en la zona.

