El gracioso video de James Rodríguez que es viral en redes sociales: "Escupiste agua"

Un gracioso video del futbolista James Rodríguez comenzando el 2025 se viralizó en redes sociales gracias a los diferentes filtros que usó con sus dos hijos: Salomé y Samuel.

El actual volante del Rayo Vallecano decidió subir en TikTok este divertido momento en con sus hijos en medio de sus vacaciones, pues le habían dado unos días de descanso por el receso de partidos en LaLiga.



¿Qué hizo James con sus hijos?

El mejor jugador de la última Copa América realizó el reto de tener agua en la boca mientras probaba diferentes filtros con sus hijos, con el objetivo de no reírse para que no escupir el líquido. Sin embargo, las risas fueron las protagonistas y fue inevitable que saliera el agua de la boca.

En el video se puede ver cómo Salomé y James son los que tienen el agua en la boca mientras pruebas los diferentes filtros en sus rostros, al tiempo que el pequeño Samuel se limita a reírse por lo que está sucediendo. De hecho, el niño alcanza a decirle a su papá que no cumplió el reto viral al escupir el agua.

"Papá, escupiste agua", dijo Samuel al tiempo que se ríe su papá y su hermana.

Este video se viralizó en TikTok alcanzando más de 2.2 millones de visualizaciones, más de 2.500 comentarios, 232.000 'me gusta' y fue guardado por 7.838 usuarios en la plataforma.

¿Qué pasa con James en el Rayo Vallecano?

Este jueves, 2 de enero, el entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, confirmó que el colombiano no hará parte del equipo para jugar el próximo partido de la Copa del Rey por un virus.

Esta situación se suma a un difícil cierre del 2024, donde James no sumó minutos y se iniciaron especulaciones sobre su continuidad en el equipo o posibles inconvenientes con el entrenador, ya que no tenía ninguna lesión para no ser convocado.

James Rodríguez con el Rayo Vallecano Foto: X: @RayoVallecano

Desde España afirman que el 10 buscará un nuevo equipo y en Colombia se habla del supuesto interés del Junior de Barranquilla.

El tiempo determinará si James cambia de equipo en mitad de 2025 o en este mercado de invierno que está abierto desde el 1 de enero.