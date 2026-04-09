El increíble cambio de la actriz Gabriela Spanic tras cirugía estetica: mostró nuevo rostro

La reconocida actriz venezolana Gabriela Spanic, recordada por su participación en exitosas producciones como 'La usurpadora', 'Prisionera' y 'Tierra de pasiones', volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras revelar el resultado de una reciente cirugía estética facial.

La intérprete, de 52 años, decidió someterse a este procedimiento en Brasil, donde acudió a especialistas reconocidos en el área. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió detalles del proceso y dejó claro que su decisión va más allá de lo superficial. “Esto no se trata solo de una cirugía. Se trata de una decisión que lo cambia todo… por dentro y por fuera. Un proceso real. Íntimo. Sin filtros”, expresó.

Spanic también anticipó las posibles críticas que podría generar su cambio físico, pero defendió su elección personal: “Un antes y un después que muchos van a opinar… pero pocos se atreverían a vivir. ‘Volver a mí’ no es solo un nombre… es una verdad”.

Nuevo rostro de Gabriela Spanic. Foto: Captura de Ig

Además, la actriz hizo énfasis en los mitos que rodean los procedimientos estéticos. “No todo lo que te dicen en estética es verdad”, afirmó, al tiempo que marcó distancia entre transformación y pérdida de identidad: “Una cosa es transformarse, otra es perderse. No lo hice por estética, lo hice por mí. Mi rostro no es un experimento”.



El pasado martes, cuando se cumplían 28 días desde la intervención, Spanic publicó un video en el que mostró por primera vez su renovado aspecto. Allí aclaró que las imágenes corresponden a cuando llevaba apenas 21 días de recuperación: “Ahorita que tengo 28 días estoy mucho más desinflamada”, explicó.

En el mismo clip, uno de los médicos responsables del procedimiento destacó el proceso detrás del cambio de la actriz: “En algunas situaciones las personas tienen que pasar por ciertas elecciones… buscaste ciertas elecciones en tu camino y viste que no sanaron dentro de lo que estabas buscando”, comentó.

El especialista también resaltó el resultado obtenido hasta ahora: “La certeza de tu belleza es lo que estamos encontrando ahora. Y encontramos esto a través de una estrategia muy bien orquestada de una aplicación quirúrgica muy bien hecha”.

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Por su parte, Spanic no ocultó su satisfacción con la transformación. “La verdad estoy amando cada día más los resultados. Son los mejores”, aseguró, dejando ver que, más allá de la apariencia, este cambio representa un proceso personal significativo.

El caso ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes siguen de cerca la evolución de la actriz en esta nueva etapa.