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Blu Radio  / Sociedad  / El increíble cambio de la actriz Gabriela Spanic tras cirugía estetica: mostró nuevo rostro

El increíble cambio de la actriz Gabriela Spanic tras cirugía estetica: mostró nuevo rostro

La reconocida actriz venezolana reapareció en redes sociales tras un procedimiento facial realizado en Brasil y habló abiertamente sobre su proceso personal y evolución física.

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