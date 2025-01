El papel higiénico reveló que era infiel: así descubrió que su novio la engañaba

Las redes sociales no dejan de sorprender con historias virales, especialmente aquellas que exponen cómo las personas descubren infidelidades . Una de las más recientes es la de Sofía Pérez, una joven argentina cuya experiencia acumuló más de 4 millones de reproducciones en TikTok

Sofía narró cómo, tras notar actitudes sospechosas en su pareja, logró confirmar sus dudas con un detalle inesperado en el baño. "Nosotros veníamos muy bien, pero últimamente teníamos muchas peleas y discusiones. Como ambos veníamos de relaciones tóxicas, decidimos tomarnos un tiempo para pensar en lo que le sucedía a él y lo que me sucedía a mí", explicó.

Según contó, decidieron pasar tiempo juntos en casa de su novio, donde aparentemente todo iba bien. Sin embargo, un gesto inusual encendió las alarmas. "Estábamos juntos y volteó su celular, algo que nunca había hecho. Nosotros no nos tocamos los celulares, pero me pareció raro porque él siempre respondía mensajes delante mío. Yo pasaba por detrás y lo veía esconder cosas rápidamente", recordó.

La situación se volvió aún más sospechosa cuando él salió a la tienda a comprar algo. Fue entonces cuando Sofía decidió investigar. "Revisé todo su cuarto: las sábanas, la ropa, todo. No encontré nada", señaló. Pero no se detuvo ahí.

"Decidí revisar el baño, buscar alguna crema o algo. Olía todo a mi alrededor, buscando alguna prueba. Me puse a revisar la basura con una bolsa en la mano, papel por papel, y vi algo raro: un papel con algo rosadito. Seguí revisando y encontré una toallita diaria", confesó.

Al regresar su novio, Sofía no confrontó directamente. "Le dije que me llevara a mi casa porque me sentía mal. Dejé la toalla y el papel en el baño, para que él los viera. Más tarde me llamó, pero yo solo le dije que ya no sentía lo mismo. No le iba a admitir que revisé la basura", detalló.

Finalmente, Sofía cerró su relato con un consejo inesperado: "Revisen el papel del baño si tienen dudas".