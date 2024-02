El parkinson no es un limitante: así es el trabajo de Sebastián Krys como productor de Juanes

El productor musical, reciente ganador del Grammy, Sebastián Krys, habló este martes en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre su historia trabajando con Juanes en medio de su enfermedad de parkinson.

El cantante colombiano Juanes ganó el grammy latino a mejor álbum latino rock o alternativo con ‘Vida cotidiana’. El premio subió a recibirlo Sebastián Krys, productor del disco y quien en un sentido discurso le agradeció a Juanes la oportunidad de trabajar con él pese a todos los retos que esto implicaba por su enfermedad. Krys fue diagnosticado con parkinson en el año 2018.

" Juanes me llamó y me dijo, estoy haciendo un disco de música inédita y me preguntó si estaba dispuesto. Hay días que puedo hacer música y otros no, entonces hablamos y le dije, siempre y cuando yo pueda acostarme, cuando tenga que acostarme, descansar y lidiar con esto de una manera en donde no estorbe el proceso, estoy dentro y la verdad que se comprometió y siempre me sentí apoyado por todo el equipo", afirmó Kyrs.

¿Cómo es trabajar con parkinson?

"El parkinson no es una limitante. Cuando estás trabajando desaparece el riesgo y los problemas. En lo único en que estas enfocado es en hacer música", manifestó Krys en Blu Radio.

Asimismo, el productor dijo que contó con el apoyo de todo un equipo de trabajo de Juanes, con el cual pudo apoyarse.

"Entre Juanes y nuestro coproductor pudimos apoyarnos y hacer bien el trabajo. Cuando hay un equipo y alguien necesita el apoyo, pueden salir cosas buenas, se puede hacer el trabajo sin pensar cómo se va a sentir Sebastián hoy, por ejemplo", dijo.

La organización, punto clave para el trabajo de Sebastián

Para Krys, ser una persona organizada le ayudó a hacer un excelente trabajo junto a Juanes.

"Yo soy una persona muy organizada y no me gusta salirme de lo que tenemos planteado. En el caso de Juanes, igual, entonces se cumplía todo lo que se tenía que cumplir. Trabajé con un ingeniero, quien pudo hacer cosas que yo físicamente ya no puedo hacer, entonces nos apoyamos en personas dentro del equipo", contó.

Sobre los síntomas del parkinson

"La gente conoce los temblores, son lo más asociados con la enfermedad, pero hay 26 síntomas que te pueden agarrar. Yo padezco al menos 16 de ellos y una de las cosas que pasa es que uno se congela, no puede mover el cuerpo. También tienes episodios de mucho cansancio, insomnio. Por dos años he pasado mucho insomnio, alrededor de dos o tres horas a la noche era lo que dormía, incluso cuando hacia el disco de Juanes. Cada día es diferente", finalizó.

Hay que recordar que Krys fue elegido como productor del año en los Grammy Latino en 2007 y 2015. Entre sus premios se encuentran 8 Grammy Anglo y 14 Grammy Latino.

Ha trabajado como productor en discos como ¿Dónde están los ladrones? y el MTV Unplugged de Shakira, Amor a la mexicana de Thalía, Amar sin mentiras, de Marc Anthony y Déjame entrar y el Rock de mi Pueblo de Carlos Vives, entre muchos otros.

