“El periodismo está amenazado” y necesita reinventarse: Alejandro Santos

Sobre el ejercicio del periodismo en la era digital, Santos manifestó que es el momento en que esta labor se reinvente.

“El periodismo está amenazado, pero el periodismo no había tenido tantas oportunidades de reinventarse (…) digo que está amenazado porque es un modelo de negocio que está reduciendo las inversiones en el periodismo, el buen periodismo necesita inversión (…) el buen periodismo necesita investigación y eso vale”.

Publicidad

Añadió que las nuevas tecnologías hoy permiten una comunicación más directa con la sociedad. “Por otro lado, es que la tecnología nos ofrece una manera de comunicarnos que antes no existían (…) ya con el celular puedo llegarle a muchísima gente que antes era imposible que yo llegara”.

Aseguró que los medios actualmente se enfrentan a un gran desafío que es “un modelo dependiente de la publicidad de los anunciantes a un modelo dependiente de las suscripciones, porque claramente la competencia digital se está llevando el 70 % de la publicidad digital”.

A la pregunta de Vanessa De La Torre sobre cómo se mantiene Semana con sus publicaciones impresas, Alejandro Santos dijo que la revista ha logrado crear nuevos espacios que son de interés general.

“Lo que viene cayendo es la publicidad en el papel. Semana hace más de 15 años ha logrado crear espacios donde abriga una serie de ideas que terminan siendo negocio (…) es un periodismo narrativo que cuenta todo lo que está pasando y que lo financia, digamos, empresas de la región”, contó.

Publicidad



Proceso de paz en Colombia

El director de Revista Semana se mostró optimista con los resultados que deja el proceso de paz con las Farc en Colombia.

Publicidad

“Tenemos un proceso de paz que está andando, que tenemos que cuidar, donde el eje principal es la Justicia Transicional, donde desmovilizamos y desarmamos a más de 7.000 hombres que eran el enemigo público de Colombia durante muchas décadas (…) nos dio un sufrimiento enorme y donde se logró negociar con la guerrilla más antigua de América Latina, donde se desarmó el Congreso y eso no lo podemos perder”, expresó.

Escándalo en la JEP

Sobre el video que involucra a un fiscal de la JEP recibiendo un presunto soborno, el periodista indicó que este hecho no puede opacar el trabajo que viene haciendo esa corporación.

“Es un episodio que está quedando claro que el fiscal Bermeo es un bandido y que está metido en negocios ilícitos de una manera complicada. Yo no me atrevería en este momento a hacer un juicio porque es un caso complejo y es un caso que no está claro (…) por ahora es un señor que tiene un pasado nefasto y que terminó en un cargo que no ha debido terminar en la JEP. Le golpea a la credibilidad de la JEP, pero no por eso podemos decir que toda la Justicia Transicional ya quedó en entre dicho”, puntualizó.

Publicidad

Durante la entrevista en Mesa Blu, Alejandro Santos contó cómo se selecciona una portada en la Revista Semana y las llamadas que en su momento le hizo el expresidente Juan Manuel Santos sobre temas publicados por la revista.

Escuche aquí toda la entrevista con Alejandro Santos: