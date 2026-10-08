El talento latinoamericano que está sorprendiendo al mundo en fotografía y cine durante 2026

Las historias y miradas que nacen en Latinoamérica están encontrando cada vez más espacio en los principales escenarios internacionales de la fotografía y el cine. Los resultados de distintos certámenes durante 2026 muestran cómo una nueva generación de creadores de la región está logrando trascender las fronteras y competir con propuestas provenientes de diferentes partes del mundo.

Una muestra de ello se encuentra en los Sony World Photography Awards, competencia que este año recibió más de 430.000 imágenes procedentes de más de 200 países y territorios. Los creadores latinoamericanos representaron el 19 % de los finalistas y el 27 % de los ganadores de las Series, con reconocimientos para fotógrafos de México, Colombia, Ecuador y Brasil.

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Entre los nombres destacados aparece la mexicana Citlali Fabián, quien fue elegida Fotógrafa del Año 2026. A ella se suman el colombiano Santiago Mesa, ganador en la categoría Proyectos Documentales; la ecuatoriana Isadora Romero, quien obtuvo el primer lugar en Medioambiente, y el brasileño André Tezza, que consiguió el segundo puesto en Arquitectura y Diseño.

Estos resultados reflejan el alcance que pueden tener las propuestas que surgen desde la región cuando encuentran espacios de exposición internacional. Para Scott Gray, fundador y CEO de Creo, Latinoamérica cuenta con una amplia diversidad de historias y una generación de creadores cuyas perspectivas pueden conectar con públicos de distintas partes del mundo.



Sony World Photography Awards. Foto: Suministrada

El cine también abre espacio al talento latinoamericano

La presencia de la región no se limita a la fotografía. En los Sony Future Filmmaker Awards, que en 2026 recibieron trabajos de más de 8.400 cineastas de 162 países y territorios, también hubo representación latinoamericana entre los ganadores.

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La cineasta cubana Ana Alpízar fue reconocida en la categoría Estudiante por su trabajo Norheimsund. Su selección hace parte de una iniciativa que, además de reconocer las producciones participantes, busca acercar a los nuevos realizadores a profesionales y espacios de formación de la industria cinematográfica.

Los cineastas seleccionados tienen la posibilidad de viajar a Sony Pictures Studios, en Culver City, California, donde participan en un programa de inmersión que incluye talleres, clases magistrales, paneles, recorridos y encuentros con profesionales del sector.

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En fotografía, los trabajos ganadores y finalistas de los Sony World Photography Awards también tienen una plataforma internacional de exhibición. Las obras hacen parte de la exposición anual en Somerset House, en Londres, mientras que la muestra internacional del certamen ha recorrido 40 países, entre ellos varias ciudades latinoamericanas como Medellín, Lima, Buenos Aires y Río de Janeiro.

Brasil y Colombia, en el foco de la nueva generación de creadores

En medio de este panorama, Scott Gray inició una visita a Brasil y Colombia junto con Sony Latinoamérica para encontrarse con estudiantes, fotógrafos, cineastas y comunidades vinculadas con la creación audiovisual.

La agenda contempla encuentros en São Paulo con instituciones como Panamericana, Via Foto, Cásper Líbero y SENAI. En Colombia, las actividades llegarán a Bogotá, con espacios en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y UNINPAHU, y posteriormente a Medellín, donde están previstos encuentros con EAFIT y la Universidad de Antioquia.

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La intención es generar conversaciones sobre los desafíos de construir una carrera creativa, las herramientas para lograr que una historia local alcance audiencias internacionales y las posibilidades que tienen los nuevos fotógrafos y cineastas para acercarse a la industria global.

“Latinoamérica tiene una extraordinaria riqueza de historias y una nueva generación de creadores con perspectivas que merecen ser vistas y escuchadas en todo el mundo”, señaló Scott Gray, quien agregó que la visita busca acercarse a los jóvenes talentos e invitarlos a considerar que su trabajo puede tener un espacio en escenarios internacionales.

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Por su parte, Angelo Marconi, gerente de Marketing DI en Sony Latinoamérica, destacó la diversidad de miradas y relatos presentes en la región y señaló que la compañía busca acercar oportunidades de desarrollo y conexión con audiencias globales a las nuevas generaciones.

Detrás de estas iniciativas está Creo, organización internacional que desarrolla proyectos relacionados con fotografía, cine y arte contemporáneo, entre ellos los Sony World Photography Awards, Sony Future Filmmaker Awards, PHOTOFAIRS y Photo London.

Más allá de los reconocimientos, estas plataformas buscan generar conexiones entre los creadores, la formación y la industria. Además, la participación en los Sony World Photography Awards y Sony Future Filmmaker Awards es gratuita, lo que permite que fotógrafos y cineastas puedan presentar sus trabajos ante jurados y comunidades internacionales sin que el costo de inscripción sea una barrera.

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Los resultados de 2026 dejan así una señal para quienes están construyendo sus primeras obras desde Latinoamérica: las historias locales pueden encontrar una audiencia mucho más amplia cuando logran llegar a las plataformas adecuadas.

El reto para los nuevos creadores está en dar a conocer esas miradas y aprovechar las oportunidades que existen para llevarlas más allá de sus países de origen. La presencia de fotógrafos y cineastas latinoamericanos entre los reconocidos este año muestra que ese camino ya está siendo recorrido.