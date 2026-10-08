Quién es Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026

La escritora canadiense Anne Carson, nacida en Toronto en 1950, fue distinguida con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una trayectoria que ha ampliado las fronteras de la poesía, el ensayo y la narrativa. Poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica, Carson se ha caracterizado por combinar la tradición grecolatina con una mirada contemporánea, además de explorar en sus textos temas como el amor, el deseo, la pérdida y la memoria.

Carson desarrolló desde temprana edad un interés por la cultura clásica y obtuvo su doctorado en la Universidad de Toronto en 1981. Paralelamente a su carrera literaria, ha ejercido la enseñanza en universidades como Princeton, Míchigan y McGill. Su reconocimiento internacional se consolidó con libros como Autobiografía de Rojo, publicada en 1998, una novela en verso que retoma los mitos de Gerión y Heracles, y Nox, de 2010, una elegía dedicada a su hermano fallecido que combina poesía, fotografía, traducción y collage.

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Una de las principales características de su obra es la ruptura de las categorías tradicionales de la literatura. Carson transita entre poesía, filosofía, traducción, ensayo y narrativa para construir textos en los que los autores y mitos de la Antigüedad dialogan con experiencias humanas actuales. Esta búsqueda de nuevas formas de expresión le ha permitido desarrollar una escritura marcada por la precisión del lenguaje, la experimentación y la reflexión sobre las emociones. En 2020 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras por su trayectoria y contribución a la literatura contemporánea.

Anne Carson Foto: Nobel

Entre sus obras publicadas en español por Lumen se encuentra La belleza del marido, un ensayo narrativo construido en 29 tangos literarios y centrado en el matrimonio, el deseo, la infidelidad y el desamor. El libro, ganador del Premio T. S. Eliot de poesía, combina poesía, narración y reflexión para abordar las contradicciones de las relaciones sentimentales. También está Eros dulce y amargo, obra en la que Carson parte de la poesía de Safo y de la tradición de la Grecia antigua para analizar la naturaleza del deseo amoroso y su capacidad de producir, al mismo tiempo, placer y sufrimiento, cercanía y ausencia.



El Nobel de Literatura 2026 reconoce así una trayectoria en la que Anne Carson ha convertido la literatura clásica y las preguntas sobre la condición humana en materia para una permanente experimentación. Su obra plantea que la poesía también puede ser una forma de conocimiento y un espacio para explorar el lenguaje, las emociones y las experiencias humanas.