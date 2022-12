El ‘tremendo’ error ortográfico en el tatuaje de un futbolista argentino

Brian Sarmiento, centrocampista argentino del equipo Newell’s Old Boys de la ciudad de Rosario, ha sido fuertemente criticado por una fotografía de su tatuaje publicada en su red social de Instagram, pues contiene un error ortográfico.



El tatuaje, realizado en el antebrazo, es una frase en la que se lee: "Lo más valioso de la vida no es lo que tenemos, si no a quien tenemos #tamoactivo". El “si no” de la leyenda es propio de una oración condicional, por lo cual debería ir pegado: sino.



Sin embargo, ese no es el único error en el tatuaje, pues al “quien” le falta una tilde, lo mismo que a la palabra "más" del inicio del tatuaje.



De inmediato, los seguidores de sus redes sociales le llamaron fuertemente la atención, incluso, con insultos.



