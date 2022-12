El viacrucis del presidente de Alianza Petrolera tras accidentarse en Rusia

En entrevista con BLU Radio, el presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, relató las dificultades que ha tenido en Rusia tras un accidente de tránsito en el que sufrió una fractura.



Según el dirigente deportivo, la principal dificultad radica en que tiene una póliza de viajes y al empresa no ha querido cubrir los gastos del hospital en el que fue atendido.



“Se requiere hacerme una operación y si no me la cubre tendré que cubrirla con mi propio peculio”, dijo.



De acuerdo con Ferreria, el hospital de Moscú pide 14 mil de depósito, cifra que debería cubrir la compañía aseguradora.



“Tengo máximo siete días para hacer la cirugía y si no puedo acá tendría que regresar a Colombia”, puntualizó.



A esto se suma, dijo, la pérdida de los pasaportes de sus dos hijos y que la agencia con la que organizaron el viaje ya no responden ni a los celulares.



Finalmente, Ferreira agradeció el apoyo que ha tenido por parte de la Federación Colombiana de Fútbol para ayudarle a enfrentar la situación.

“Todos han sido muy solidarios, me he sentido muy arropado. La federación se ha portado de maravilla. Nos pusieron una traductora para que nos acompañen en los trámites clínicos”, expresó.



