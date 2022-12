Emergencia por lluvias en Chinchiná, Caldas, deja a 100 familias damnificadas

En total fueron 15 los barrios del municipio de Chinchina, Caldas, que se vieron afectados por inundaciones, caída de árboles y casas destechadas provocadas por fuertes lluvias.

"Me he comunicado con algunos líderes de otros barrios y me han dicho que también están muy afectados. Acá hay casas que realmente se les quebraron tejas de eternit y otras, al elevarse los techos, perjudicó otras casas”, dijo Consuelo Tamayo, líder comunal de Chinchiná, Caldas.

La Institución Educativa Bartolomé Mitre y el Hospital San Marcos del municipio, también sufrieron los estragos de las fuertes precipitaciones, razón por la cual el comité local de emergencias y la Alcaldía coordinaron los censos en las zonas afectadas y determinaron declarar urgencia manifiesta.

En barrios como Los Mangos y El Mosque, muchas familias esperan poder arreglar los techos de sus casas para poder seguir habitándolas y recuperar los enceres que perdieron.

