En medio de la pandemia, una familia de bajos recursos tiene trillizos en Bogotá

Hijos de una humilde pareja de jóvenes trabajadores que vive en el barrio Alfonso López de Usme, David, Luciana e Isabella, son el trío de hermanos que nacieron en el Hospital de Meissen.

Wilmar Londoño, barbero de oficio de 22 años, llegó a Bogotá luego de huirle al conflicto del Urabá antioqueño. La madre de los pequeños, Aura Marcela Martínez, bogotana de nacimiento de 24 años, se encuentra vinculada a una cadena de restaurantes de comida oriental.

Wilmar y Martínez ven un futuro difícil con la llegada de los tres pequeños en medio de la crisis de salud en el mundo por la pandemia de coronavirus.

“Cuando ella me contó que eran trillizos quedé en shock, no sabía cómo reaccionar, no pude decir nada sino hasta el otro día (…). Vivimos en una situación difícil, pero quisimos dejarle todo en manos de Dios”, señaló Wilmar en medio de la incertidumbre.

La pareja vive en un pequeño cuarto de Usme. En una cama duermen con una hija de Aura. Además, su sustento se ha visto disminuido porque Wilmar no ha podido trabajar y, debido al embarazo, aseguran que a la madre le redujeron su salario en la compañía en donde labora.

“Ahora vamos a vivir 6 en la misma cama. Estamos preocupados porque ya los van a dejar salir del hospital y no tenemos ni para los pañales ni para la leche. Ahora con esto de la pandemia son pocos los recursos para pagar el arriendo y la comida”, contó.

Estado de salud de los recién nacidos

Liliana Cruz, médica especialista del Hospital de Meissen, informó que los niños nacieron con un bajo peso. Las dos niñas tuvieron que tener una hospitalización con ventilación asistida.

Luego de 15 días de su nacimiento, los niños, de acuerdo con el centro asistencial, se encuentran en buenas condiciones y saldrán próximamente a su casa.