Encuentran sin vida a famosa actriz de cine para adultos: esto se sabe

Una reconocida actriz de cine para adultos, de apenas 25 años, fue encontrada sin vida en un departamento ubicado en una zona de entretenimiento nocturno.

La joven era la japonesa Hana Kuraki, quien fue hallada muerta el sábado en un apartamento de Kabukicho, uno de los sectores más conocidos de Tokio. Según informó Tokyo Reporter, una amiga de la actriz fue quien encontró su cuerpo y posteriormente dio aviso de lo ocurrido.

El inmueble pertenece al propietario de un bar de la zona, identificado como Sakito. El hombre contó en redes sociales que recibió la llamada de la amiga de Kuraki y acudió al lugar para colaborar con las autoridades.

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos. Foto: Redes sociales

“Me entristece profundamente y me duele el corazón enterarme del fallecimiento de Hana Kuraki. Ofrezco mis más sinceras condolencias”, escribió Sakito tras conocerse la noticia.



El hombre también explicó que el apartamento era alquilado por el conductor Shota Taira. En sus publicaciones, mencionó que Kuraki le había hablado anteriormente sobre problemas relacionados con su relación sentimental con Taira. Sin embargo, pidió no utilizar esa información para alimentar rumores alrededor del fallecimiento.

Sakito hizo un llamado a evitar la difusión de versiones que no hayan sido confirmadas y pidió especial consideración con las personas cercanas a la joven.

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En otra de sus publicaciones, hizo referencia a situaciones de violencia y control y escribió: “Rezo por un mundo donde ya no existan personas que dominen mediante la violencia y acorralen a otros de esta manera”.

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos. Foto: Redes sociales

Estas declaraciones se conocen mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer con precisión qué ocurrió antes de la muerte de Kuraki.

Hana Kuraki había pausado su carrera

La actriz había comenzado su trayectoria en la industria del cine para adultos en 2024. Antes de dedicarse a esta actividad, pasó por una escuela de belleza y trabajó como asistente de peluquería y maquillaje.

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En los últimos meses, Kuraki había tenido que suspender temporalmente sus compromisos profesionales debido a unas lesiones en el rostro y la mandíbula que, según explicó públicamente, fueron provocadas por un supuesto accidente de tránsito.

En junio, la joven informó a sus seguidores que tomaría un descanso mientras se recuperaba, aunque dejó abierta la posibilidad de regresar a las grabaciones.

“He decidido tomarme un descanso por un tiempo, así que suspenderé mis actividades por un período. Quiero seguir filmando si puedo”, escribió entonces en su cuenta de X.

Kuraki tenía previsto retomar sus actividades una vez avanzara en su recuperación y también contemplaba participar en una exposición relacionada con la industria en Taiwán más adelante este año.

Su muerte, ocurrida cuando tenía 25 años y llevaba cerca de dos años de trayectoria en el sector, generó reacciones entre seguidores y personas vinculadas con el entretenimiento japonés.