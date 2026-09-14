Bumbox estrena videopodcast de investigación periodística 'El Telerobo': tendrá 8 episodios

Bumbox estrenó ‘El Telerobo’, un nuevo videopodcast de investigación periodística que reconstruye uno de los casos más sorprendentes de la historia judicial y financiera de Colombia: la desaparición de 13,5 millones de dólares de las arcas de la Nación, que estaban bajo custodia del Chase Manhattan Bank de Londres.

La producción, presentada en formato videopodcast, revive un millonario robo ocurrido a comienzos de los años 80 y ejecutado mediante una máquina de télex. El caso es considerado una de las primeras grandes operaciones de carácter telemático en Colombia y se desarrolló sin disparar un arma ni generar sospechas inmediatas.

‘El Telerobo’ tendrá ocho episodios, de aproximadamente 30 minutos cada uno, en los que se reconstruirá el entramado tecnológico, financiero y judicial que permitió que una fortuna pública desapareciera mediante una operación internacional. La producción busca explicar cómo funcionaban las comunicaciones y los sistemas utilizados en aquella época.

La investigación periodística estuvo a cargo de Víctor Cabezas y Olga Behar, quienes reconstruyen el caso a partir de archivos, contexto histórico y elementos relacionados con la investigación judicial. Ambos aportan sus conocimientos sobre la coyuntura política, jurídica y periodística de Colombia para explicar los detalles del millonario robo.



Víctor Cabezas, abogado, politólogo y docente universitario, destacó la dimensión histórica de la investigación y aseguró que el caso reúne varios elementos inéditos. “Esta historia acumula medallas de oro. El primer atraco telemático de la historia; la primera investigación policial que hurgó entre cables, códigos y sistemas suizos, estadounidenses y colombianos”, afirmó.

El analista también calificó el episodio como “el atraco más grande de la historia colombiana, sin disparar un arma” y explicó que en 1983 la historia no pudo contarse completamente. “En 1983, esta historia no se pudo contar completa. En 2026, ya podemos. Eso es ‘El Telerobo’”, sostuvo.

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Por su parte, Olga Behar aporta a ‘El Telerobo’ su amplia experiencia como periodista, escritora y docente, además de su trayectoria en investigación periodística y cobertura de hechos políticos y sociales de Colombia. La periodista ha sido corresponsal internacional, redactora y productora en distintos medios de comunicación.

Behar también es autora de libros como ‘Los doce apóstoles’ y ‘Noches de humo’ y ha desarrollado buena parte de su carrera alrededor de la investigación, la memoria histórica y el análisis político. En este nuevo podcast, su experiencia permite conectar los archivos de la época con el contexto en el que ocurrió el robo de los recursos públicos.

A lo largo de sus ocho episodios, ‘El Telerobo’ reconstruye las redes internacionales, los sistemas de comunicación y los vacíos legales que estuvieron relacionados con la desaparición de los 13,5 millones de dólares. La historia también permite conocer cómo las autoridades tuvieron que investigar un delito que planteaba nuevos desafíos tecnológicos y financieros.

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‘El Telerobo’ está disponible en plataformas de audio, YouTube y Bumbox.com, con una propuesta que combina investigación periodística, archivo histórico y suspenso. El videopodcast busca contar a nuevas audiencias cómo se produjo uno de los grandes robos de dinero público en Colombia y por qué este caso puede considerarse un antecedente del ciberdelito en el país.